Hazar Ergüçlü'ye soykırım tepkisi!

Şu sıralar fenomen dizi Alev Alev'de Çiçek karakterine hayat veren başarılı oyuncu Hazar Ergüçlü, yaptığı paylaşımla büyük tepki gördü. Kısa sürede eleştiri alan oyuncu, daha sonra paylaşımdan yazısını sildi.

TEPKİ TOPLAYINCA PAYLAŞIMINI SİLDİ

Hazar Ergüçlü, 1915 Ermeni olaylarıyla ilişkin olarak yaptığı paylaşımla tepki topladı. Oyuncu, "Bazı yaralar zamanla iyileşmez. 24 Nisan 1915" yazısını, Instagram hesabından yayınladı. Kısa sürede tepki toplayan Ergüçlü, fotoğrafı kaldırdı.

PKK PROPAGANDASI YAPMAKLA SUÇLANMIŞTI

Öte yandan ünlü oyuncu, 2017 yılında PKK belgeselini sosyal medyada yayımlayarak örgüt propagandası yaptığı gerekçesiyle savcı karşısına çıkmıştı. Yaşayan olayın ardından açıklama yapan Ergüçlü,

"Sosyal medya hesaplarımı zaman zaman genç ve yetenekli insanları desteklemek amacı ile kullanıyorum. Bundan 2 yıl önce bir takipçimden gelen belgeseli de bu amaçla repost ettim, yaptığım yanlış içeriğine hakim olmadığım bu belgeseli sorgulamadan yayınlamaktı. Sonrasında gelen bir uyarı ile de bu içeriği hemen kaldırdım. İyi niyetle vermek istediğim desteğin bu yönde bir sonuca ulaşmasından büyük üzüntü duyduğumun bilinmesini isterim. Sevgisiz, şefkatsiz hiçbir şeyin içinde varolmadım, olmayacağım. Herhangi bir canlıya zarar veren hiç kimseyi, hiçbir örgütü vs desteklemem söz konusu bile olamaz elbette. Bu, takipsizlik kararıyla savcılık tarafından da onaylanmıştır. Dünyaya sevginin hükmedeceği günlerin umuduyla sadece işimi yapıyorum. Sevgiler." ifadelerine yer vermişti.