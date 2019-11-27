Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Tarihin en büyük karını açıklayacak

Bakan Albayrak açıklamasında "Bu yıl Merkez Bankası ve kamu bankaları tarihin en büyük kârını açıklayacak. 4'üncü çeyreğin toparlanması ile iyi bir noktaya gidiyor Türkiye" ifadelerini kullandı.

BAKAN ALBAYRAK'TAN KYK BORÇLARI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Bakan Albayrak, Kredi ve Yurtlar Kurumu’na yönelik borçlarla ilgili olarak adım atılacağı mesajını verdi. Albayrak, konuyla ilgili “Üniversite öğrencilerinin kredi borçları ile ilgili çalışma yapıyoruz” ifadeleribni kullandı.

Bakan Albayrak'ın açıklamalarından satırbaşları:

Merkez Bankası ve kamu bankaları tarihin en büyük hazinecilik karını (hazine işlemlerinde elde edilen kar) açıklayacak.

4. çeyrek sinyalleri olumlu bir tablo sunuyor.

Büyümede üçüncü çeyrek beklentileri yüzde 1'lerde. Türkiye, aralık da bu ivmeyle devam ederse yüzde 4-5'lerde büyüyeceği son çeyreğe gidiyor.

20 milyon mükellefte 50 bin mükellef söz konusu.

2019'da 84 ton altın ihracatı gerçekleştirdik.

Ayrıntılar geliyor...