Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan kritik görüşme sonrası ilk mesaj
Bakan Albayrak, Amerika Birleşik Devletleri Ticaret Bakanı Ross ile verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirtti ve Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.
Albayrak twitter hesabında "ABD Ticaret Bakanı Sn. Wilbur Ross ile, ülkelerimiz arasındaki ekonomik ve ticari işbirliğini kapsamlıca ele aldığımız verimli bir görüşme gerçekleştirdik. 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi için kararlılığımızı bir kez daha vurguladık" diye yazdı..
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