Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'dan 128 milyar dolar açıklaması: TCMB'nin temel görevi fiyat istikrarını sağlamaktır!

Katıldığı NTV canlı yayınında ekonomi gündemine ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, son dönemde muhalefetin sıklıkla dile getirdiği ve Merkez Bankası'ndan kaybolduğu iddia edilen 128 milyar dolar rezervine ilişkin açıklamada bulundu.

Bakan Elvan özetle şunları söyledi;

"Merkez Bankası başkanımız geçen cuma 128 milyar dolar tartışmasına ilişkin açıklama yaptı. TCMB'nin temel görevi fiyat istikrarını sağlamaktır.

Merkez olağanüstü bir durumla karşılaştığında doğrudan alım veya satım müdahalesi yapabiliyor. 15 gün sonra ne kadar alım ve satım yaptığını kamuoyuyla paylaşıyor.

Hazine hesapları üzerinden döviz alım ve satım işlemi merkez bankası tarafından gerçekleştirilmiştir. Burada MB'nin bir banka aracılığıyla bu alım ve satım işlemlerinin elektronik işlem platformlarında gerçekleştiğini görüyoruz.

Bu platformda piyasa yapıcı yerli ve yabancı bankalar yer alıyorlar, herhangi bir şahıs yok.

Hazine ile TCMB arasında protokol imzalandı. Hazine'ye TL'nin istikrarı konusunda yetki verilmiştir. 2017'de imzalanan protokol yasaldır.

Merkez Bankası bilançosunda bu alımlar görülebilir. Dünyada buna benzer işlemler yapan ülkeler var.

Hazine ile TCMB arasında protokol imzalandı.

Bu işin gerçek sahibi Merkez Bankasıdır, teknik düzeyde bir açıklama yapmadan benim bir açıklama yapmamın MB'nin bağımsızlığı üzerinde bir gölge oluşturabileceğini düşünerek açıklama yapmadım, MB'den teknik açıklama geldiği için ben de açıklama yaptım.

-Verileri açıklamak MB'nin kararı, ama ben fayda görüyorum.

-Kesinlikle bir yolsuzluk söz konusu değil."

EKONOMİDE BÜYÜME HEDEFLERİ

"Rakamdan daha çok sağlıklı-sürdürülebilir olması önemli. 2021 ilk çeyrekte yüzde 5 civarı bir büyüme bekliyoruz."

Hazine'ye TL'nin istikrarı konusunda yetki verilmiştir.

2017'de imzalanan protokol yasaldır.

İşlemler Hazine hesapları üzerinden MB tarafından yapıldı.

İşlemler elektronik platformlarda gerçekleştirildi.

Platformlarda işlem yapan taraflar birbirini bilmiyor.

Merkez Bankası bilançosunda bu hareketler görülebilir.

Dünyada da buna benzer işlemler yapan ülkeler var.

Yöntem eleştirilebilir ama yolsuzluk var denilemez.

Bu işin gerçek sahibi Merkez Bankasıdır, teknik düzeyde bir açıklama yapmadan benim bir açıklama yapmamın MB'nin bağımsızlığı üzerinde bir gölge oluşturabileceğini düşünerek açıklama yapmadım, MB'den teknik açıklama geldiği için ben de açıklama yaptım.

Verileri açıklamak MB'nin kararı, ama ben fayda görüyorum.

Kesinlikle bir yolsuzluk söz konusu değil."

İLK ÇEYREKTE YÜZDE 5 BÜYÜME BEKLENTİSİ

"Rakamdan daha çok sağlıklı-sürdürülebilir olması önemli. 2021 ilk çeyrekte yüzde 5 civarı bir büyüme bekliyoruz."

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