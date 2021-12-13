Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, yeni ekonomi modeli için umut aşıladı: Ekonomi çok hızlı şekilde düzelecek

Lütfi Elvan'ın görevinden affını istemesi ve talebinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Habertürk'ten Sevilay Yılman'ın sorularını yanıtladı. Nebati yeni ekonomi politikası, asgari ücret, iş dünyası ile gerçekleştirdiği toplantı, Merkez Bankası'nın faiz kararı, kurda yaşanan yükseliş hakkında değerlendirmelerde bulundu.

"ÇİN MODELİ, GÜNEY KORE MODELİ FİLAN DEĞİL, BU TÜRKİYE MODELİ"

Bakan Nureddin Nebati yeni ekonomi politikasının Çin modeli olmadığını belirterek," Hayır. Hayır. Asla! Bizim modelimiz Çin Modeli, Güney Kore modeli filan değil. Bu, Türkiye modeli. Türkiye çok güçlü bir ülke. Konjonktürel yapısı, jeopolitik yapısı, iyi ilişkileri, geçmişte edindiği ilişkilerden gelen gücü. Medeniyeti. Şu anda kimse Türkiye’yi taşımıyor. Türkiye kendi kendini taşıyor. Böyle bir şey olabilir mi? Çin kendi modeliyle var olabilir ama bizim modelimiz farklı. Bize özgü bir model. Dün toplantıda bunları anlattım gelen işadamlarına. O yüzden de çok mutlu ayrıldılar. Altyapısını tamamlamış. Çok güçlü bir şekilde bu modeli hayata geçirmek üzere yola çıkıyor Türkiye." dedi.

"ÇOK HIZLI BİR ŞEKİLDE DÜZELECEK EKONOMİ "

Sevilay Yılman'ın "Siz gerçekten bu modelin başarıya ulaşabileceğine inanıyor musunuz?" sorusuna yanıt veren Bakan Nebati," Evet. Tabii ki! Göreceksiniz. Çok hızlı bir şekilde düzelecek ekonomi. Yeter ki bize güvenilsin. Dün toplantıda bankacılar da vardı. “Güvenin, inanının bize” dedim. Faiz artırmayacağız. Bu işi faiz artırmadan da yapabildiğimizi göreceksiniz. Sadece güven." dedi.

İŞ DÜNYASI İLE YAPTIĞI GÖRÜŞME

İş dünyası ile gerçekleştirdiği toplantı hakkında bilgi veren Bakan Nebati, toplantının kendisi açısında iyi olduğunu belirterek," Onlar da toplantıdan gözleri parlayarak ayrıldı. Herkes vardı. Bankacılardan, iş dünyasındaki çok önemli isimlere kadar herkes vardı. Çok güzel. Çok verimli geçti. Önemli olan iletişim Sevilay Hanım… Bakın sizinle konuşabiliyoruz ya! Şöyle bir iletişim her şeye bedeldir. İletişimi kurduktan sonra problem değil. Ama tabii bunu bütüne yaymak lazım. Kavgadan, "sen, ben” tartışmalarından rahatsız olan herkesin el atması gerekir. Benim için ne fark eder? Ahmet kazanmış, Mehmet kazanmış. Katma değer nerede kalıyor? Bu ülkede kalıyor. Bu ülkede kim yaşıyor? Isparta'daki de yaşıyor, Şırnak'taki de, İstanbul'daki de… Ben ona bakarım. Benim hiç kimseyle alıp veremediğim yok. Ben elimi herkese uzatıyorum. Sen kimsin diye sormuyorum. Elini yumruk yapanın da elini tutuyorum. Çok net olarak söylüyorum bunu." ifadelerini kullandı.

MERKEZ BANKASI FAİZ İNDİRİMİNE DEVAM EDECEK Mİ?

Yılman'ın faiz indiriminin devam edip etmeyeceği yönündeki sorusuna cevap veren Bakan Nebati, " Onu bilmem ama artırmama konusunda kesin kararlıyız. Ve bu işi biz oturtacağız Allah'ın izniyle." diye konuştu.

Merkez Bankasının döviz kurlarına satış yönünde müdahale etmesini değerlendiren Nebati," Bu sizin modele uygun mu?" sorusuna şöyle yanıt verdi:

"Tabii… Çünkü dışarıdan herhangi bir saldırı yok! Çok net olarak söylüyorum. İçeride birkaç manipülatif, spekülatif işlemeler var. Merkez Bankası da onların bu hamlelerine karşı hamle yapıyor."

ASGARİ ÜCRET ZAMMI

Asgari ücrete yapılacak zam konusunda da görüş belirten Nebati", İyi olacak. Çok iyi olacak. Olması gerektiğini söyledim. Bizde de çalışan var. Biz daha üç ay önceden zam yapmaya başladık maaşlara. Birçok firma fiilen de başladı zam yapmaya. Zam olacak tabii. 2800 TL ile bir adam geçinebilir mi? Öyle şey olur mu? Olmaz! Vereceğiz. Asgari ücretin olabilecek en doğru rakamda olması konusunda en büyük destekçilerden biriyim. Bırakın bakan olarak desteklemeyi. Patron olarak destekliyorum." dedi.

EKONOMİ 5-6 AYDA DÜZELİR Mİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomideki durumun 5-6 ayda düzeleceğine yönelik kulislerden yansıyan açıklamalarını değerlendiren Nebati," Bize güvendiğiniz anda. İnandığınız anda bu iş çözülür. Sıkıntı yok. Türkiye'nin makro ekonomik göstergesinde hiçbir şekilde hiçbir sorun yok. Güven tesis edelim. Sorunlar var ama bunun üstesinden gelebilecek de çok güçlü bir altyapımız var. Sadece ve sadece insanları inandırmamız, geri adım atıp atmayacağımızı bilmeleri, kararlılığımızı anlamaları, samimiyetimize inanmaları gerekiyor. Bu kadar!" diye konuştu.

YENİ EKONOMİ MODELİ TUTMAZSA NE OLUR?

Yılman'ın " Peki bu modeliniz ya tutmazsa?" sorusuna yanıt veren Nebati şöyle konuştu:

"Üzülürüm. Çünkü ya kahramanı olacağım çocuklarımın. Ya da boynu bükük bir şekilde eve döneceğim ve onların da boynunu bükmüş olacağım. Ben eve boynu bükük dönemem. Çünkü eğer öyle dönersem bilirim ki sokaktaki vatandaş, Dicle’deki çoban artık benden umudunu kesmiştir. Boynum bükülürse işçilerin artık mutlu olmadığını, patronların benden nefret ettiğini, siyasete ve Türkiye’ye zarar verdiğimi düşünür, üzülürüm.

Bakın… Türkiye’ye iyi bir şekilde bakan İslam Ümmeti var. Onlara ya da Güney Amerika’dan gelen ve sizi merak ediyorum diyenlere; “Türkiye diye bir yer varmış. Merak ediyoruz. Recep Tayyip Erdoğan diye bir lider varmış. Görmeye geldik" diyenlere hayal kırıklığı yaratacak bir duruma gelmek istemem ve bu yüzden de Allah’a sığınırım. Ona göre de elimden gelen her türlü gayreti ortaya koyacağım. Bu işi samimiyetle çözeceğiz Allah'ın izniyle Sevilay Hanım. Yeter ki siz bize güvenin ve arkamızda durun. Düzelecek…"

"BİTERSEK HEP BERABER BİTECEĞİZ, KAZANIRSAK HEP BERABER"

Yılman'ın ekonomiye ilişkin "Umarım düzelir Sayın Bakan. Nihayetinde hepimiz bu gemideyiz!" demesi üzerine söz alan Nebati şöyle dedi:

"Bravo! Öyleyiz işte. Bitersek hep beraber biteceğiz. Kazanırsak hep beraber. Karamsar tablo çizenler var. Hiçbir şekilde bize inanmayanlar. Onlara diyorum ki; “Sen maaş alıyorsun. En fazla neyini kaybedersin? Enflasyonun altında ezilirsin. Ama ben bütün varlığımı kaybederim bu iş düzelmezse eğer. 1000 çalışanımız var. 1000 kişiyle beraber bütün varlığımı kaybederim. Ben babadan görme bir insanım. Babamın bana bıraktıklarını kaybederim. Ben bunu göze alır mıyım Sevilay Hanım? Bu işi ya düzelecek ya düzelecek! Yeter ki bize güvenilsin, inanılsın!"