Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati çok önemli o mesajı verdi! "Bu sorunun çözüm adresi biz olacağız"

Yüz Yüze 100 Gün Ümraniy'de sivil toplum kuruluşları ile bululan Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati uzun süredir herkesin sık boğaz olduğu enflasyon rakamları ile ilgili için ferahlatıcı o haberi verdi. Enflasyon ile ilgili çeşitli adımların atıldığını belirterek "Enflasyon sorununu çözmek için tüm adımları tek tek atıyoruz. Attığımız adımların tamamı enflasyonla mücadeleye katkı sağlıyor ve sağlamaya devam edecek." şeklinde konuştu.

ENFLASYON ÇÖZÜLECEK

Ekonomi ile ilgili önemli açıklamalarda bulunan Nbati vatandaşın yaşadığı zor durumun farkında olduklarını söyleyerek "Emin olduğumuz bir şey var ki AK Parti İktidarı olarak bugüne kadar milletimizin sayısız sorununu çözmeyi nasıl biz başardıysak, enflasyonu da aynı kararlılıkla yine biz yeneceğiz." dedi.

MANİPÜLATİF ÇARPITMALARDAN MEDET UMMASINLAR

Çeşitli şekillerde ekonomi ile ilgili manipülatif şekilde yapılan çarpıtmalardan medet umanların olduğunu ancak söyleyerek "Önlerinde unvan bulunanlar koro halinde Dolar şuraya gidecek diye yalan yanlış haber yaparlar. Önünde unvan bulunanlar Türkiye'nin IMF'ten borç almadığını bile bile tamamen teknik duruşla kapasitesi imkanı kadar aldığı oranı borç aldıya dönüştürebiliyorlar. Bunu umarsızca yapıyorlar" ifadelerine yer verdi.

"HER ZORLUKLA BERABER BİR KOLAYLIK VARDIR"

Her zmaan başarı hikayesi yazdıklarını ve yazmaya devam edceklerini altını çizen Nebati, hedeflerinin her zmaan belli olduğunu belirterek "Her zorlukta bir kolaylık vardır. İyimserlik rahmani kötümserlik şeytanidir. Onlar yanacağız dediler, biz büyüyeceğiz dedik. Onlar insanlar işsiz kalacak dediler, biz insanlar işlerini kaybetmeyecek dedik. Esnaf kepenk kapatacak dediler, biz büyümeye devam edeceğiz dedik. 10.3'e düşen Haziran ayı itibarıyla işsizlik oranına geldik. Şubat ayında başlayan Rusya-Ukrayna savaşı dünyayı çok zor günlerle karşı karşıya getirdi. Sıkıntıların dünya anlamında had safhada olduğu bir yerde diyoruz ki, biz yolumuza devam edeceğiz, hedeflerimize ulaşacağız." şeklinde konuştu.