Aşılamada korkutan oran: Sırası gelenlerin yüzde 25'i aşı olmamış! Sebebi ise korku ve aşı karşıtlığı!Samsun'da kısıtlamaları ihlal edenler affedilmedi! 214 şahsa 394 bin 805 TL cezaYemek duası nasıl okunur? Yemek duasının Türkçe, Arapça okunuşu ve tefsiri...Aydın'da "Aile Tipi Koyunculuk" projesi tam gaz sürüyorMilli takımda Rusya karşılaşması heyecanı! A Milli Kadın Hentbol Takımı'nda hedef Dünya ŞampiyonasıAdana'da gerçekleştirilen tefecilik operasyonunda yakalanan 9 zanlıdan 1'i tutuklandı12 Nisan 2021 Pazartesi Kanal D Yayın Akışı|Şarkılar Bizi Söyler yeni bölümüyle Kanal D'deBuruk ramazan sevinci! Bayırbucak Türkmenleri bir ramazanı daha konteyner kentte karşılıyorBaşkent'te çiftçiye yönelik kırsal kalkınma destekleri tüm hızıyla sürüyor12 Nisan 2021 Pazartesi ATV Yayın Akışı |Maraşlı yeni bölümüyle ATV'de
İstanbul8 °C
  1. HABERLER
  2. HAYAT VE YAŞAM
  3. Hazır giyim markasından gençlere özel tasarımlar, Gençlere özel ‘COOOL’ koleksiyon

Hazır giyim markasından gençlere özel tasarımlar, Gençlere özel ‘COOOL’ koleksiyon

Hazır giyim markası çıkardığı yeni koleksiyonla gençlerin ilgisini çekmeyi amaçlıyor. COOOL ismi verilen koleksiyonda rahatlık ve şıklık aynı anda ön plana çıkarılırken, koleksiyonun ismi de dikkat çekiyor.

Hazır giyim markasından gençlere özel tasarımlar, Gençlere özel ‘COOOL’ koleksiyon

Gençler kendilerini giydikleriyle ifade ediyor. Dışarı çıkarken, evde otururken, arkadaşlarıyla zaman geçirirken ruh hallerini seçtikleri kıyafetlerle dışa vuruyorlar. Hazır giyim markası DeFacto da tüm gençlerin kendilerini rahatça ifade etmelerini sağlayacak yeni bir koleksiyonla ilkbahar - yaz sezonunu açıyor.

İSMİYLE DİKKAT ÇEKEN YENİ KOLEKSİYON

COOOL ismi verilen koleksiyon, farklı tasarımlarıyla dikkat çekerken hem rahatlığına düşkün hem de kendi tarzını oluşturmak isteyenler için çok çeşitli parçalarla moda severlerin karşısına çıkıyor. Birçok denim ürünün yanı sıra özellikle son döneme adını veren Dijital Çağ'a yönelik tasarlanan ürünlerle trendleri yakından takip eden herkesin kendisine uygun bir moda yaklaşımı oluşturması amaçlanıyor.

Çeşitli lisanslı ürünlerden müzik türlerine, grafiti desenlerinden batik tasarımlarına kadar her zevke uygun tasarımlardan oluşan yeni koleksiyonda genç kızlar ve erkekler çok farklı stillerde kendilerini ifade edebilecekler. COOOL koleksiyonunda yer alan tüm parçalar markanın internet adresinde, mobil uygulamasında ve tüm mağazalarında moda severleri bekliyor.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

Hazır giyim markasından gençlere özel tasarımlar, Gençlere özel ‘COOOL’ koleksiyon

Hazır giyim markasından gençlere özel tasarımlar, Gençlere özel ‘COOOL’ koleksiyon

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT