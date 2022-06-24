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Hazırlık maçı: Fenerbahçe - Partizan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, hazırlık maçında Sırp ekibi Partizan ile karşı karşıya gelecek. Peki Fenerbahçe - Partizan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Hazırlık maçı: Fenerbahçe - Partizan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, İstanbul'da oynadığı ve 2-2 berabere kaldığı FC Shkupi maçının ardından ikinci hazırlık maçına çıkacak. Sarı lacivertliler bu kapsamda Sırbistan takımı Partizan ile karşı karşıya gelecek. Maç hakkında bilgi sahibi olmak isteyen futbolseverler için "Fenerbahçe - Partizan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? " sorularının yanıtları haberimizde... 

Hazırlık maçı: Fenerbahçe - Partizan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

FENERBAHÇE - PARTİZAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe ile Partizan takımı arasında oynanacak olan hazırlık maçı, 2 Temmuz 2022 Cumartesi günü oynanacak. Maçın hangi statta oynanacağı bilinmezken başlama saati ise 19.30 olacak. 

Fenerbahçe - Partizan maçının Fenerbahçe YouTube Katıl veya D Smart kanalından yayınlanması bekleniyor. 

Hazırlık maçı: Fenerbahçe - Partizan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bölge Gündem Editör Ekibi
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