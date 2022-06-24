Hazırlık maçı: Fenerbahçe - Partizan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, İstanbul'da oynadığı ve 2-2 berabere kaldığı FC Shkupi maçının ardından ikinci hazırlık maçına çıkacak. Sarı lacivertliler bu kapsamda Sırbistan takımı Partizan ile karşı karşıya gelecek. Maç hakkında bilgi sahibi olmak isteyen futbolseverler için "Fenerbahçe - Partizan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? " sorularının yanıtları haberimizde...

FENERBAHÇE - PARTİZAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe ile Partizan takımı arasında oynanacak olan hazırlık maçı, 2 Temmuz 2022 Cumartesi günü oynanacak. Maçın hangi statta oynanacağı bilinmezken başlama saati ise 19.30 olacak.

Fenerbahçe - Partizan maçının Fenerbahçe YouTube Katıl veya D Smart kanalından yayınlanması bekleniyor.