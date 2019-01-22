HDP Diyarbakır Bismil belediye başkan adayı Gülşen Özer kimdir aslen nerelidir, kaç yaşındadır?

31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde de HDP'den Diyarbakır İli, Bismil İlçe Belediye Eş Başkan adayı Gülşen Özer oldu.

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