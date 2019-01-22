HDP Diyarbakır Bismil belediye başkan adayı Gülşen Özer kimdir aslen nerelidir, kaç yaşındadır?
31 Mart 2019 yerel seçimlerinde HDP Diyarbakır Bismil Belediye başkan adayı Gülşen Özer oldu. Peki Diyarbakır Bismil Belediye başkan adayı Gülşen Özer, kaç yaşındadır, aslen nerelidir?
31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde de HDP'den Diyarbakır İli, Bismil İlçe Belediye Eş Başkan adayı Gülşen Özer oldu.
Gülşen Özer , hakkında henüz daha fazla bilgiye ulaşılmıyor. Gülşen Özer sitemizde biyografisini yayınlatmak isterse, bilgi@bolgegundem.com.tr adresinden bize ulaşabilir.
Etiketler : bismil belediyesi, Gülşen Özer
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