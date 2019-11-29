HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında beraat kararı

“Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret” iddiasıyla yargılanan Selahattin Demirtaş hakkında davanın 12'nci duruşmasında beraat kararı verildi.

Avukat Kayar’ın savunmasıyla başlayan duruşmada Kayar, müvekkilinin müşteki şahsa sarf ettiği iddia edilen hakaret sözcüğünü kullanmadığını belirtti. Avukat Kayar “CD kayıtlarından da anlaşılacağı üzere sarf edilen hakaret sözcüğü müvekkilim tarafından söylenmemiştir. Aynı zamanda sarf edilen hakaret sözcüğünün kimin kime karşı sarf ettiği de tespit edilmemiştir. Bu nedenle şüpheden sanık yararlanır ilkesi gereği müvekkilimin beraatına karar verilmesini talep ediyorum” dedi.

'MÜVEKKİLİM TARAFINDAN MÜŞTEKİYE KARŞI SÖYLENDİĞİ TESPİT EDİLMEMİŞTİR'

Avukat Güneş ise müvekkilinin konumu ve şahsiyeti itibariyle isnat edilen cümleyi sarf edecek biri olmadığını söyledi. Sarf edildiği iddia edilen kelimenin günlük hayatta sıkça kullanılan “Olamaz, nasıl olur, inanamıyorum” gibi kelimelerinin refleks olarak kaba söylemi olduğunun altını çizen Güneş, “Ayrıca sarf edilen kelimenin müvekkilim tarafından müştekiye karşı söylendiği tespit edilmemiştir. Bu ve önceki savunmalarımızın nazara alınarak müvekkilimin beraatını talep ederiz” dedi.

Sözü sorulan savcı, Demirtaş'ın kamu görevlisine hakaret ettiği gerekçesi ile 1 yıldan 3 yıla kadar ceza hapisle cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti dosyanın incelenerek araştırılacak başka bir hususun kalmamasından dolayı kararını açıkladı.

Sanığın üzerine atılı “Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret” suçunu işlediğinin sabit olmamasından dolayı beraatına karar verdi.