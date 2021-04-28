HDP, evlat nöbetinden rahatsız! Ailelerden çadırlarının kaldırılmasını isteyen HDPlilere tepki

HDP İzmir İl Başkanlığı önünde açıklama yapmak isteyen partililere polis izin vermedi. Durumu protesto eden HDP'liler kısa bir açıklama yapıp evlat nöbeti tutan ailelerin kullandığı çadırın kaldırılmasını istedi. Grup, polisin uyarısı üzerine dağıldı. Bu sırada terör örgütü PKK tarafından 9 yıl önce dağa kaçırılan kızı için evlat nöbeti tutan Mehmet Laçin, HDP'lilere "Türk-Kürt kardeştir HDP kalleştir" sloganıyla tepki gösterdi.

"EVLATLARIMIZI ALANA KADAR BURADAYIZ"

Mehmet Laçin, gazetecilere yaptığı açıklamada, 19 aydır kızının getirilmesi için nöbet tuttuğunu, HDP yönetimine sesini duyuramadığını belirtti. Laçin, şöyle konuştu: "Bunlar kendilerini kandırarak, evlat nöbeti tutanların küçük bir kar topu olduğunu ve eriyip gideceğini sanıyorlar. Bilmiyorlar ki bu kar topu büyüyecek ve onların başına düşecek. Biz evlatlarımızı alana kadar HDP'nin kapısından kalkmayız. Kararlıyız, azimliyiz. 570 gündür ben bu nöbeti tutuyorum, 570 sene de geçse bu can bende olduğu sürece evladımı kurtarmak için mücadeleme devam edeceğim."

KAYNAK: Anadolu Ajansı