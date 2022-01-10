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  3. HDP haddini aştıkça aşıyor! TBMM'de, öldürülen PKK kurucularını andılar! "Önlerinde saygıyla eğiliyorum"

HDP haddini aştıkça aşıyor! TBMM'de, öldürülen PKK kurucularını andılar! "Önlerinde saygıyla eğiliyorum"

HDP'li Meral Danış Beştaş, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde, Paris'te öldürülen PKK kurucularını andı.

HDP haddini aştıkça aşıyor! TBMM'de, öldürülen PKK kurucularını andılar! "Önlerinde saygıyla eğiliyorum"

Halkların Demokratik Partisi Adana Milletvekili ve Eş Genel Başkan Yardımcısı Meral Danış Beştaş, TBMM'de, Paris'te öldürülen PKK'nın kurucularından Sakine Cansız, örgüt mensupları Fidan Doğan ve Leyla Söylemez'i, "Önlerinde saygıyla eğiliyorum" diyerek andı. HDP'nin skandalları her geçen gün ülke gündemine otururken, bu defa TBMM'de yapılan saygısızlık büyük tepki çekti.

HDP haddini aştıkça aşıyor! TBMM'de, öldürülen PKK kurucularını andılar! Önlerinde saygıyla eğiliyorum

"MÜCADELEMİZDEN VAZGEÇMEYECEĞİZ"

HDP'li Semra Güzel'in, etkisiz hale getirilen terörist Volkan Bora ile sarmaş dolaş eski fotoğraflarının ortaya çıkması skandala imza atarken, HDP'li Meral Danış Beştaş'ın, öldürülen PKK kurucularını mecliste anması yeniden tepkilerin büyümesine neden oldu. Beştaş anma mesajında, "Paris'te katledilen Sakine Cansız, Fidan Doğan ve Leyla Söylemez'in anısının önünde saygıyla eğiliyorum. Katillerinin ortaya çıkması için mücadelemizi sürdüreceğiz" ifadeleri yer aldı.

HDP haddini aştıkça aşıyor! TBMM'de, öldürülen PKK kurucularını andılar! Önlerinde saygıyla eğiliyorumHDP haddini aştıkça aşıyor! TBMM'de, öldürülen PKK kurucularını andılar! Önlerinde saygıyla eğiliyorum

 

Büşra Mercimek
Eğitim Editörü
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