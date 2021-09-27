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  3. HDP ittifak konusunda tarafını belli etti! Pervin Buldan'dan net açıklama geldi: İttifak arayışımızın olmadığını açıklıkla vurguluyoruz

HDP ittifak konusunda tarafını belli etti! Pervin Buldan'dan net açıklama geldi: İttifak arayışımızın olmadığını açıklıkla vurguluyoruz

Adı geçmese de Millet İttifakı cephesinde yer alan HDP'nin Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, ittifak tartışmalarına ilişkin olarak," Herhangi bir ittifak içinde yer alma arayışımızın olmadığını açıklıkla vurguluyoruz" dedi.

HDP ittifak konusunda tarafını belli etti! Pervin Buldan'dan net açıklama geldi: İttifak arayışımızın olmadığını açıklıkla vurguluyoruz

2023 yılında yapılacak olan seçimler öncesi partiler arasında ittifak görüşmeleri sürerken, adı Millet İttifakı için geçen HDP tarafını belli etti. "Barışa Çağrı" ismiyle verdiği deklerasyon üzerine konuşan HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar, siyasette çok konuşulan ittifak tartışmaları hakkında ilk kez konuştular. 

HDP ittifak konusunda tarafını belli etti! Pervin Buldan'dan net açıklama geldi: İttifak arayışımızın olmadığını açıklıkla vurguluyoruz

Pervin Buldan, çokça gündeme gelen ittifak tartışmaları hakkında," Bizler, parlamento seçimleri için ‘Demokrasi İttifakı’ şiarıyla; halklar ve barış ittifakı, kadın dayanışması ve ittifakı, ekoloji ittifakı anlayışı temelinde, toplumsal ve siyasal muhalefet, emek, kadın ve gençlik hareketleri ile en geniş birlikteliği ve ortak mücadele zeminini büyütme ve bu yoldaki güçlü yürüyüşümüzü sürdürme kararlılığındayız. Bunun dışında herhangi bir ittifak içinde yer alma arayışımızın olmadığını açıklıkla vurguluyoruz." ifadelerini kullandı. 

HDP ittifak konusunda tarafını belli etti! Pervin Buldan'dan net açıklama geldi: İttifak arayışımızın olmadığını açıklıkla vurguluyoruz

Öte yandan HDP'nin Millet İttifakı içerisinde yer alacağı öne sürülmüştü. Söz konusu açıklamanın ardından CHP'den bir adım atılıp atılmayacağı çokça merak ediliyor. 

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