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  3. HDP kongresinde "Gençlik Apo'nun fedaisidir" sloganları atıldı! Pervin Buldan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretler sıraladı!

HDP kongresinde "Gençlik Apo'nun fedaisidir" sloganları atıldı! Pervin Buldan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretler sıraladı!

HDP'nin Batman 4'üncü olağan kongresinde Eş Genel Başkan Pervin Buldan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çirkin sözler sarf etti. Buldan'ın konuşması esnasında kongrede atılan "Gençlik Apo'nun fedaisidir" sloganları büyük tepki uyandırdı.

HDP kongresinde "Gençlik Apo'nun fedaisidir" sloganları atıldı! Pervin Buldan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretler sıraladı!

Geçtiğimiz günlerde, 2 şehit bir koruyucuyu şehit eden PKK'lı Volkan Bora ve HDP'li Semra Güzel'in ortaya çıkan ilişkilerine tam destek veren Pervin Buldan, bu defa terörist ele başı Abdullah Öcalan'ın kongrede övülmesine izin verdi. Buldan'ın hedefinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan vardı. "Bu ülkenin yüz karası sizlersiniz. Sizin zihniyetinizdir. " diyen HDP Genel Başkanı, sosyal medyada büyük tepki topladı.

HDP kongresinde Gençlik Apo'nun fedaisidir sloganları atıldı! Pervin Buldan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretler sıraladı!

"BU ÜLKENİN TEK BİR KARA YÜZÜ VAR O DA APO'YU ÖVEN PARTİNİZ"

Pervin Buldan, konuşması esnasında Cumhurbaşkanı Erdoğan için, "Buradan sesleniyoruz, Batman'dan sesleniyoruz. Bu ülkenin yüz karası sizlersiniz. Sizin zihniyetinizdir. Sizin anlayışınızdır." açıklamasında bulunurken, kongreden yükselen "Gençlik Apo'nun fedaisidir" sesleri, sosyal medyayı ayağa kaldırdı. "Bu ülkenin tek bir kara yüzü var, o da Apo'yu öven partiniz" yorumunda bulunan vatandaşlar, Buldan'a tepki gösterdi.

 

HDP kongresinde Gençlik Apo'nun fedaisidir sloganları atıldı! Pervin Buldan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretler sıraladı!HDP kongresinde Gençlik Apo'nun fedaisidir sloganları atıldı! Pervin Buldan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretler sıraladı!

Büşra Mercimek
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