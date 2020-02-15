HDP Milletvekili Murat Sarısaç'a terör örgütüne yardımdan soruşturma

HDP milletvekili Murat Sarısaç soruşturma kararı verildi. Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından HDP Milletvekili Murat Sarısaç hakkında, "terör örgütüne yardım ve yataklık, Terörle Mücadele Kanunu 6. maddesine aykırılık ve kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret" suçlarından soruşturma başlatıldığı bildirildi.

MURAT SARISAÇ KİMDİR?

2018 yılında HDP Olağan 3. kongresinde parti Meclisi üyesi seçilen Murat Sarısaç aslen 1983 yılında Van İli, Gürpınar İlçesinde dünyaya gelmiştir.

İlköğretim ve Lise tahsilini doğup büyüdüğü memleketi Van’da tamamlamıştır. Ardından Aksaray Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden mezun olmuştur.

2010 senesinde tutuklanmış 5 ay hapis yatmıştır. HDP öncesinde DBP Parti Meclis üyeliği, İl Eşbaşkanı olarak görev yapan HDP Milletvekili Sarısaç, o dönemde tutuklanmış, 16 ay cezaevinde kalmış ardından tahliye olmuştur.