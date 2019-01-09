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HDP Van Büyükşehir Belediye başkan adayı Mustafa Avcı kimdir

31 Mart 2019 yerel seçimlerinde HDP Van Büyükşehir Belediye başkan adayı Mustafa Avcı oldu. Peki Van Büyükşehir Belediye başkan adayı Mustafa Avcı kimdir, kaç yaşındadır, aslen nerelidir?

HDP Van Büyükşehir Belediye başkan adayı Mustafa Avcı kimdir

Van Büyükşehir Belediye başkan adayı  Mustafa Avcı kimdir, kaç yaşındadır, aslen nerelidir?

 Mustafa Avcı 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, Halkların Demokratik Partisi İstanbul 2. Bölge Bölgesi, 4'nci sıradan millet vekili adayıdır.
1956 Van Erciş’te doğdu. DTP kurucu üyeliği ve iki dönem DTP PM üyeliği yaptı. DTP kapanmadan önce DTP İstanbul İl Eş Başkanlığı görevini üstlendi.


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