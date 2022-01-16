HDP yüzsüzlükte sınır tanımıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a büyük saygısızlık! Kongrede "katil Erdoğan" sloganları attılar!

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Batman İl Örgütü, Mezopotamya Caddesi üzerinden yer alan bir düğün salonunda 4. Olağan Genel Kongresi gerçekleştirdi. Çok sayıda katılımın gerçekleştiği kongreye CHP, Gelecek Parti ve Demokrat Parti yöneticileri de katıldı.

Kongre esnasında Pervin Buldan'ın konuşması sırası kalabalığın söyledikleri ise sosyal medyada büyük tepki topladı.

BAHÇELİ VE ERDOĞAN'I HEDEF ALDI

Kürsüye çıkan Pervin Buldan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "HDP'yi söylemeye zaten gerek yok, onlar siyasi terörist" cümlesini ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "HDP demokrasinin yüz karasıdır" cümlesini hatırlatarak "bu ülkenin yüz karası sizsiniz, sizin zihniyetinizdir" ifadeleriyle ilginç bir savunma şekline imza attı.

CHP'Lİ İSİMLER O DURUMA KAYITSIZ KALDI

CHP'li yöneticilerin de yer aldığı kalabalık Buldan'ın bu söylediklerine alkışlarla eşlik ederken, bir anda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hedef alındı ve "katil Erdoğan" sloganları yükseldi. Türkiye'nin Cumhurbaşkanı'na birçok partiden yetkili isimlerin bulunduğu bir ortamda böyle yakışıksız bir iftira atılmasına kimsenin tepki göstermemesi ise şaşkınlık yarattı.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ TOPLADI

Sosyal medyada gündem olan o görüntülerin ardından vatandaşlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan bu söylemlere sesini çıkarmayan isimleri eleştirirken, birçok kişi tarafından "katil Erdoğan diyerek Erdoğan'ın terör örgütlerine aman vermemesi ve inlerine kadar girerek temizlemesini kastediyorlar. Böylelikle kimin hangi tarafta olduğu gün yüzüne çıkıyor" yorumu yapıldı.