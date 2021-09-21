HDP'de Sezai Temelli çatlağı! Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına verdiği yanıt rahatsızlık yarattı: Ciddi anlamda sorumsuzluktur, böyle bir görüş partiden çıksa kriz olurdu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz günlerde gazeteci Günel Cantak tarafından hazırlanan 'Bay Kemal ve İttifakları' isimli belgeselde yaptığı açıklamada, Kürt sorununun çözümü için HDP'yi adres olarak göstermesi üzerine siyaset gündemi hareketlenmişti.

KILIÇDAROĞLU, KÜRT SORUNU İÇİN HDP'Yİ ADRES GÖSTERDİ

Kılıçdaroğlu'nun," HDP'nin parlamentoda olması çok önemli. Nedeni şu: Siyaset kurumunun 35 - 40 yıldır çözemediği bir Kürt sorunu var. Kürt sorununu çözmek için meşru organa ihtiyacımız var. Devlet gayrımeşru bir organla muhatap olmaz. Erdoğan bunu yaptı. Devleti İmralı ile muhatap kıldı. İmralı meşru organ değil. HDP'yi meşru organ görebiliriz. Bu sorun çözülecekse meşru organla çözebiliriz." açıklaması siyaset dünyasında büyük yankı yaratmış, HDP içinden Sezai Temelli bu açıklama üzerine sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunmuştu.

TEMELLİ'DEN ÇOK KONUŞULACAK İFADELER

Temelli paylaşımında, " Kürt sorununun çözümünün yegane muhatabı HDP değil ama bu sorunun çözümü adına bugün demokratik siyaseti var eden ve kolaylaştıran başlıca aktör HDP’dir. Ama asla unutulmaması gereken şey demokratik çözümün adresi ve asıl muhatabı İmralı’dır. Süreci tıkayan, toplumsallaştırmayan ve masayı deviren AKP çözümsüzlükten medet umarken bu anlayışın çıkmaz sokak olduğu artık görülmelidir." ifadelerini kullanmıştı.

HDP'Lİ KURMAYLARDAN İLK DEĞERLENDİRME

Bu açıklamanın ardından HDP'li kurmaylarla görüşen İsmail Saymaz, Halk TV'deki köşe yazısında "Şu halde Sezai Temelli'yi haklı buluyorsunuz" cümlesini kurmaylara söylediğini, onların ise "Asla!" şeklinde konuştuklarını ifade ederek nedenini sordu.

Saymaz, köşe yazısında, "HDP'nin kurumsal olarak Kılıçdaroğlu'na yanıt vermediğini hatırlatarak şöyle dediler:

'Temelli'nin sözleri HDP'yi hiçleştiriyor. 'Asıl muhatap İmralı'dır' demekle, 'Ben meseleyi HDP ile çözerim' diyen anlayışı yok sayıyor. Kamuoyu bu şekilde algıladı. HDP'nin aktör olmasını istiyoruz. HDP'nin vesayet altında olduğu algısını istemiyoruz. HDP çoğulcu bir partidir. Temelli, o iradeyi hiçleştiren bir algı yarattı. 'Asıl' ifadesi, 'Biz yokuz, aslında o var' diye yorumlandı.' ifadelerini kullandı

"BİZLERDE RAHATSIZLIK YARATTI"

Temelli'nin açıklamalarını değerlendiren kurmaylar, "Temelli'nin açıklamaları ciddi anlamda sorumsuzluktur. Bizlerde rahatsızlık yarattı. Kurullarımızdan böyle bir açıklama çıkmaz. Böyle bir görüş partiden çıksa kriz olurdu." ifadelerini kullandı.