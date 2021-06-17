HDPli Deniz Poyraz kimdir? Deniz Poyraz neden öldü? Kim öldürdü?

HDP silahlı saldırı şokuyla sarsıldı. İzmir İl Binası'nda gerçekleştirilen silahlı saldırıda parti çalışanı Deniz Poyraz yaşamını yitirdi. Olay sonrasında HDPli Deniz Poyraz kimdir? Deniz Poyraz neden öldü? sorularının yanıtları merak edilmeye başladı. Detaylara haberimizde yer verdik...

HDPLİ DENİZ POYRAZ KİMDİR? DENİZ POYRAZ NEDEN ÖLDÜ?

HDP İzmir parti binasına düzenlenen saldırıda Deniz Poyraz isimli parti üyesinin yaşamını yitirdiği belirtildi. Hayatı araştırılmaya başlayan Deniz Poyraz'ın HDP İzmir teşkilatında görev alan parti çalışanı olduğu öğrenildi. Deniz Poyraz, HDP İzmir İl Binası'na düzenlenen saldırıda silahla vurularak öldürüldü.

DENİZ POYRAZ KİM ÖLDÜRDÜ?

HDP'li Deniz Poyraz, İzmir Valiliğinin açıklamasına göre eski sağlık çalışanı olduğu ifade edilen O.G. isimli şahıs tarafından öldürüldü.

VALİLİK AÇIKLAMASI

İzmir Valiliği saldırının saat 11.05 sularında 32 işyerinin bulunduğu bir iş hanının 2. katındaki HDP il binasında düzenlendiğini belirtti. Saldırganın sağlık çalışanıyken istifa ederek görevinden ayrılan O.G. isimli şahıs olduğu ifade edildi. Valilik açıklamasında şu ifadeler kullanıldı: "İlimizde bugün saat 11.05 sularında 32 iş yerinin bulunduğu bir iş hanının 2. katındaki HDP il binasına, sağlık çalışanıyken istifaen ayrılmış olan O.G. isimli şahıs girerek, parti çalışanı olan Deniz Poyraz isimli şahsı tabanca ile ateş ederek öldürmüştür. Şüpheli şahıs yakalanmış olup olay tüm yönleriyle araştırılmaktadır."