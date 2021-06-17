SON DAKİKA! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tam normalleşme açıklaması! 'Maskeleri ne zaman çıkaracağız' sorusunu yanıtladı!Son dakika | Bakan Soylu, Sedat Peker'den 10 bin dolar alan siyasetçiyi açıkladı: Şu an milletvekili değilGelinim Mutfakta 17 Haziran Perşembe puan durumu | 17 Haziran Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?SON DAKİKA! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gazetecilere önemli açıklamalar: F-35 ve S-400 konusunda farklı bir adım beklemeyin dedimHDPli Deniz Poyraz kimdir? Deniz Poyraz neden öldü? Kim öldürdü?Gelinim Mutfakta Pırasalı Gül Böreği tarifi | Pırasalı Gül Böreği nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?Gülseren Budayıcıoğlu Masumlar Apartmanı'ndan ayrılan Farah Zeynep Abdullah hakkında itirafta bulundu!Fransa'dan flaş Türkiye kararı: Kırmızı ülkeler listesinden çıkarıldı, seyahat yasağı kaldırıldı!Günlerdir etkili olan yağışlar yüzleri güldürdü! Caddebostan sahilindeki müsilaj yoğunluğu azaldıCan Yaman bu kez yapığı yardımla gündemde! İtalya'daki çocukların yüzünü güldürdü!
İstanbul22 °C
  1. HABERLER
  2. BİYOGRAFİ
  3. HDPli Deniz Poyraz kimdir? Deniz Poyraz neden öldü? Kim öldürdü?

HDPli Deniz Poyraz kimdir? Deniz Poyraz neden öldü? Kim öldürdü?

HDP İzmir İl Binası'na gerçekleştirilen saldırı sonucunda, parti üyesi Deniz Poyraz isimli genç kız yaşamını yitirdi. Olay sonrasında hayatı merak edilen parti üyesi HDPli Deniz Poyraz kimdir? Deniz Poyraz neden öldü? Kim öldürdü? soruları araştırılmaya başladı. İşte yanıtlar...

HDPli Deniz Poyraz kimdir? Deniz Poyraz neden öldü? Kim öldürdü?

HDP silahlı saldırı şokuyla sarsıldı. İzmir İl Binası'nda gerçekleştirilen silahlı saldırıda parti çalışanı Deniz Poyraz yaşamını yitirdi. Olay sonrasında HDPli Deniz Poyraz kimdir? Deniz Poyraz neden öldü? sorularının yanıtları merak edilmeye başladı. Detaylara haberimizde yer verdik...

HDPLİ DENİZ POYRAZ KİMDİR? DENİZ POYRAZ NEDEN ÖLDÜ?

HDP İzmir parti binasına düzenlenen saldırıda Deniz Poyraz isimli parti üyesinin yaşamını yitirdiği belirtildi. Hayatı araştırılmaya başlayan Deniz Poyraz'ın HDP İzmir teşkilatında görev alan parti çalışanı olduğu öğrenildi. Deniz Poyraz, HDP İzmir İl Binası'na düzenlenen saldırıda silahla vurularak öldürüldü.

HDPli Deniz Poyraz kimdir? Deniz Poyraz neden öldü?

DENİZ POYRAZ KİM ÖLDÜRDÜ?

HDP'li Deniz Poyraz, İzmir Valiliğinin açıklamasına göre eski sağlık çalışanı olduğu ifade edilen O.G. isimli şahıs  tarafından öldürüldü. 

VALİLİK AÇIKLAMASI

İzmir Valiliği saldırının saat 11.05 sularında 32 işyerinin bulunduğu bir iş hanının 2. katındaki HDP il binasında düzenlendiğini belirtti. Saldırganın sağlık çalışanıyken istifa ederek görevinden ayrılan O.G. isimli şahıs olduğu ifade edildi. Valilik açıklamasında şu ifadeler kullanıldı: "İlimizde bugün saat 11.05 sularında 32 iş yerinin bulunduğu bir iş hanının 2. katındaki HDP il binasına, sağlık çalışanıyken istifaen ayrılmış olan O.G. isimli şahıs girerek, parti çalışanı olan Deniz Poyraz isimli şahsı tabanca ile ateş ederek öldürmüştür. Şüpheli şahıs yakalanmış olup olay tüm yönleriyle araştırılmaktadır." 

HDPli Deniz Poyraz kimdir? Deniz Poyraz neden öldü?

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
1
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT