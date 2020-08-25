HDP'li eski vekilin D.K. ile Whatsapp yazışmaları ortaya çıktı

Seçim çalışmaları esnasında D.K.'ya cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilerek hakkında soruşturma açılan ve bu kapsamda HDP'den ihraç edilen Mardin Bağımsız Milletvekili Tuma Çelik'in D.K. ile whatsapp yazışmaları ortaya çıktı.

"HAYAT PİŞMANLIKLA DOLUDUR"

İddialardan sonra HDP'den ihraç edilen ve şu an Mardin Bağımsız Milletvekili olarak siyasi yaşamına devam eden Tuma Çelik, iddialara ilişkin verdiği ifadede, D.K.'nin evine gelerek 7 Ocak 2019 tarihinde yalnızca bir gece kendisinde kaldığını ve bunu asla inkar etmediğini vurgulayarak, "Bir gece. Evde o geceden sonra hiçbir şekilde yalnız görüşmedim ben o kadınla. Bu kadının evime geldiğini hiçbir şekilde, hiçbir aşamada, hiçbir zaman inkar etmedim." ifadelerini kullandı.

Sabah gazetesi mensubu Kenan Kıran ve Eda Işık tarafından yapılan habere göre, Tuma Çelik ile D.K.'nin Whatsapp üzerinden yaptığı diyaloğa ulaşıldı. Yazışmada D.K.'nin "Hayatımı aldığın yerdeyim.'"mesajına Çelik'in "Herkes hata yapar ve hayat pişmanlıkla doludur." sözleriyle cevap verdiği iddia edildi.

HDP'DEN ÇELİK'İN DOKUNULMAZLIĞININ KALDIRILMASI KARARI

Bunun dışında yazışmalarda D.K.'nin Çelik'e ağır hakaretlerde bulunduğu ve bu hakaretlere Çelik tarafından cevap verilmediği, en son "Yazma yoksa rahat bırakmam!" şeklinde D.K.'yi tehdit ettiği dikkat çekiyor. Aynı zamanda D.K.'nin Tuma Çelik tarafından defalarca kez arandığı kayıtlarına da ulaşıldı.

Bu iddialar üzerine TBMM Anayasa ve Adalet komisyonları üyelerinden kurulu Karma Komisyon'un oluşturduğu 1. Hazırlık Komisyonu, eski HDP milletvekili Tuma Çelik'in dokunulmazlığının kaldırılması yönünde tavsiye kararı aldı. Komisyon Başkanı AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, oy birliğiyle alınan kararın raporunu 2 Eylül'e kadar yazılarak Karma Komisyon'a sunulmak istendiğini belirtti ve "Karma Komisyon'un kararına göre de dokunulmazlığın kalkması veya kalkmaması yönündeki Meclis iradesi belirlenmiş olacak." ifadelerini kullandı.

Sabah gazetesi muhabirlerinin ulaştıklarını iddia ettiği Whatsapp konuşmaları şöyle:

28 Mart 2019 | 10.04

D.K: Çok umurunda sanki. Umurunda değil yaşayıp yaşamamam ama sana inat iyi olacağım ve dimdik ayakta kalacağım. Hesabını soracağım sana.

28 Mart 2019 | 12.57:

D.K: Ödün kopuyor ve bence de kork benden. Gerçekten gözü karayım.

28 Mart 2019 | 17.22

D.K: Bir nevi çocuklarımla tehdit ediyorsun. Doğrudur yaşıyorsan, yaşıyorsam bu sözüne ettiğin çocuklar sayesinde.

28 Mart 2019 | 17.40

D.K: Bir de utanmadan nasıl böyle konuşursun. Bu ne pişkinliktir, aymazlıktır. Nasıl çocuklarımın adını ağzına alırsın. Nasıl senin yaptığın iğrençlik

28 Mart 2019 | 17.58

D.K: Ya korkak adam çocukların arkasına saklanan adam

28 Mart 2019 | 18.00

D.K: Çocuklardan küçük adam

TUMA ÇELİK: YANLIŞ ARAMIŞIM

29 Mart 2019 | 11.34

D.K: Aramışsın

29 Mart 2019 | 11.39

D.K: Uyuyordum

29 Mart 2019 | 11.54

TUMA ÇELİK: Yanlışlıkla aramışım

TUMA ÇELİK: SEN DE BAYRAM EDERSİN O KADAR.

31 Mart 2019 | 09.04:

D.K: Ve dipleri göreceksin tıpkı ben gibi

29 Mart 2019 | 09.11

D.K: Hislerim beni yanıltmaz. Ben kurtulacağım ve sen o dipleri oynayacaksın. Hislerim bana diyor. Sabırlı ol. O zaman hak ettiğini bulacak ve bulacaksın.

