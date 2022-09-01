HDP'li Gergerlioğlu'ndan ters köşe! Terör örgütü PKK'ya silah bırakma çağrısında bulundu!

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'ndan terör örgütü PKK'ya beklenmedik bir çıkış geldi. Dünyada toplumlar arasında sorunların her zaman varolacağının altını çizen Gergerlioğlu, insanlığın amacının barışa ulaşmak olduğunu açıkladı.

BARIŞ MESAJI!

Gergerlioğlu, "Savaş kaybettirir, barış kazandırır. Biz Türkiye'de dini ve etnik ayrımlardan dolayı da sorunların olduğunu, çatışmalar çıktığını biliyoruz. Sorunların olduğu bir yerde barış yoktur ve mutlaka bunlara çözüm bulunması gerekir. 1 Eylül Barış Günü'nde Kürt meselesinden kaynaklı çatışmaların bir an evvel bitmesi gerektiğini tekrar söylüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"PKK SİLAH BIRAKMALI"

Silahlı çatışma içinde bulunan örgütlerin kesinlikle silahını bırakmasını talep eden Gergerlioğlu, "Çatışmaları sürdüren örgütün, PKK'nın mutlak suretle silahı bırakması ve 1 Eylül Barış Günü'nde sorunlarımızı artık Meclis'te çözmemiz gerekiyor. Çatışmanın, ölümün, kanın hiç kimseye bir faydası yok. Artık çözümün bulunması gereken bir zaman dilimindeyiz." dedi.

(AA)