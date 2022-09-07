HDP'li Hasip Kaplan'dan son çırpınışlar! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tehdit savurdu, hadsiz paylaşımın cevabını millet verdi!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz aylarda güçlü parlamenter sistemi başlığı altında, DP Lideri Gültekin Uysal, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve son olarak Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'na davette bulunmuş, aralarında HDP'nin olmaması şaşırtırken, dışlanma durumu Pervin Buldan ve parti arkadaşlarını rahatsız etmişti. Buldan'ın "Demir leblebi" tehditlerinin ardından, eski Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan, 6 muhalefet liderine "Ya.şaklar" şeklinde küfür etmişti.

Aradan geçen zamanın ardından Hasip Kaplan bir skandala daha imza atarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında tepki çeken bir paylaşım gerçekleştirdi.

"UYGUN BİR ZEMİNDE DİNLENDİRTECEĞİZ"

HDP'li Hasip Kaplan, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik "Erdoğan'ı uygun bir zeminde dinlendirteceğiz" şeklinde tehditvari açıklamada bulundu. Kaplan, takipçileri ve diğer sosyal medya kullanıcılarından tepki alırken "Hadsizlik siyasetinizin özüne yerleşmiş" şeklinde yorumları da beraberinde getirdi.