HDP’li Muş Milletvekili Mensur Işık’tan şiddet gören Ebru Işık için koruma kararı

Ebru Işık, eşi Mensur Işık tarafından şiddete uğradığı için koruma tahsis edilmesi istemiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına başvuruda bulundu.

Ankara 1.Aile Mahkemesince HDP’li Muş Milletvekili Mensur Işık hakkında 6 ay uzaklaştırma kararı verilirken, şiddete gören Ebru Işık'a da koruma kararı verildi.

NE OLMUŞTU?

Eşi HDP Muş Milletvekili Mensur Işık tarafından geçen hafta darbedildiğini iddia ederek şikayetçi olan Ebru Işık, dün kendisine koruma tahsis edilmesi istemiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına başvurmuştu.

Ebru Işık, şikayeti üzerine Mensur Işık hakkındaki soruşturmayı yürüten Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosuna dilekçeyle başvurarak, kendisine koruma tahsis edilmesini istemişti.

Savcılık Ebru Işık'ın başvurusunu Ankara 1. Aile Mahkemesine göndermiş, Mahkeme, talebi henüz karara bağlamamıştı.

Ebru Işık'ın, eşi tarafından darbedildiğini savunarak şikayetçi olması sonrası Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosunca Mensur Işık hakkında "eşe karşı kasten yaralama" suçundan soruşturma başlatılmıştı.

Yine Ebru Işık'ın talebi üzerine Ankara 1. Aile Mahkemesi, Mensur Işık'ın müşterek konutlarından 6 ay süreyle uzaklaştırılmasına karar vermişti.