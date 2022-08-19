HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu gerim gerim gerildi! Mevzular Açık Mikrofon'da alay konusu oldu!

Babala TV ekranlarında seyircisiyle buluşan Mevzular Açık Mikrofon'un merak edilen bölümü geçtiğimiz gün yayınlandı. HDP'li Kocaeli milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun konuk edildiği programa sorulan sorular damga vururken, HDP'li vekilin kaçamak cevapları izleyenleri çılgına çevirdi. Sosyal medya gündemine oturan yayın, kısa süre içerisinde Türkiye gündem listesinde yer aldı.

"BU KADAR ROMANTİK OLDUĞUNUZU BİLMİYORDUM"

Gergerlioğlu'na sorulan soruların geneli PKK terör örgütüyle ilişkiliydi. Moderatör Oğuzhan Uğur'un "PKK bir terör örgütü müdür?" sorusuna Gergerlioğlu'ndan gelen kaçamak yanıt seyirciyi çılgına çevirdi. "Ben şiddetin her türlüsüne karşıyım. Terör tanımı şeylere göre de değişebilir." şeklinde yanıt veren Gergerlioğlu, stüdyoda tansiyon yükseltti.

HDP'li vekilin sorulara "Ben hekimlik yaptığım dönem..." diyerek başlaması ve olaylara romantik yaklaşım sağlaması Gazeteci Özlem Gürses'in de tepki göstermesine neden oldu.

Gürses, Gergerlioğlu'na, "Sizin bu kadar romantik olduğunuzu bilmiyordum" şeklinde çıkış gösterdi.