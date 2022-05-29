HDP'li Pervin Buldan, Türk askerinin şehit olduğu bölge için konuştu, halk ayağa kalktı! "Kurmak istediğiniz PKKistan..."

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, partisinin grup toplantısında çarpıcı ifadelere yer verdi. Geçtiğimiz günlerde onlarca Türk askerinin şehit olduğu Kuzey Suriye için "Kuzey Suriye’deki demografik yapıyı değiştirmek hiç kimsenin haddine değildir" ifadelerine yer veren Buldan, Türk halkının tepkisiyle karşılaştı. Sosyal medya kullanıcılarından HDP Eş Genel Başkanı'na "Sığınmacı Suriyeli vatanı Suriye'ye giderse demografik yapıyı bozacakmış. Kurmak istediğiniz PKKistan'ı bozacak olmasın?" sorusu yöneltildi.

TÜRK HALKI TEPKİSİZ KALAMADI

Pervin Buldan'ın konuşması ardından Twitter'da "İnlerine gireceğiz" etiketi de gündem olurken, "Kimi kandırıyorsunuz? Demografik yapıyı sırtınızı dayadığınız teröristler değiştirdi. PKK Suriye'de işgalcidir. Haydut ABD ile Suriye'nin %30'unu işgal etmiştir. Çok şükür artık bitti." yorumu da dikkat çekti. Binlerce vatandaşın tepkisiyle karşılaşan Buldan'a çok sayıda eleştiri geldi.