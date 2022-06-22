HDP'li Pervin Buldan Türk milletiyle resmen alay etti! PKK kurucusu Cemil Bayık ile nispet yapar gibi fotoğraf paylaştı, sonra bakın ne yaptı!

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, çarpıcı açıklamalarının yanına skandal paylaşımını ekleyerek Türk halkından büyük tepki aldı. Geçmişte sözlerinde yer verdiği "Abdullah Öcalan'ın sabrını sınamayın" şeklindeki ifadeleri halen daha tepki çeken siyasetçi, bu defa PKK kurucusu Cemil Bayık ile yaptığı paylaşımla sinirleri gerim gerim gerdi.

"CHP SEÇİMİ KAYBETSİN DİYE YAPIYOR"

Pervin Buldan, “Bir Kandil fotosu da benden olsun” notunu düştüğü Cemil Bayık ile birlikte olan fotoğrafını kısa süre içerisinde kaldırdı. 6'lı masa ile ilişkisi olduğu iddia edilen HDP için "CHP seçimi kaybetsin diye HDP Pervin'i öne sürüyor" yorumları da beraberinde geldi. Buldan'a çok sayıda hakaret içerikli yorum gelirken, Türk ve Kürt vatandaşlardan "Sabrımızı sınıyor" şeklinde yorumlar geldi.