ASAL Araştırma sordu! Millet İttifakı'nın adayı sizce kim olmalı? Anketten çıkan sonuçlar, Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'nun umutlarını söndürecekHDP'li Pervin Buldan Türk milletiyle resmen alay etti! PKK kurucusu Cemil Bayık ile nispet yapar gibi fotoğraf paylaştı, sonra bakın ne yaptı!Fenomen gelin adayı Naz Mila gömleğinin tüm düğmelerini açtı! Öyle bir iç çamaşırı giydi ki takipçileri dondu kaldı!Tarihi tabloları restore ederek neredeyse yeniden resmediyor! Youtube'da yayınladığı restorasyon videolarıyla sanatseverleri adeta hipnotize ediyor!TOGG sevindiren haberi duyurdu! Yerli otomobil üretiminde çalışacak elemanlar aranıyor!22 Haziran Çılgın Sayısal Loto sonuçları | 22 Haziran 2022 Çarşamba Çılgın Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranıTikTok fenomeni Caner ve Nejdet bebek mi bekliyor? Türkiye'nin bir kez daha yüzü kızaracak! "Mükremin bitti bunlar başladı!"Lale Devri'nin Toprak'ı Selen Soyder'den yıllar sonra Aşk-ı Memnu itirafı geldi! Hazal Kaya...22 Haziran 2022 Çarşamba Şans Topu çekiliş sonuçları | 22.06.2022 Şans Topu çekiliş sonuçları ekranıAğrısı, acısı daha da dayanılmaz oluyor! Regl gecikmesine ilaç gibi gelecek doğal besinler
İstanbul29 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. HDP'li Pervin Buldan Türk milletiyle resmen alay etti! PKK kurucusu Cemil Bayık ile nispet yapar gibi fotoğraf paylaştı, sonra bakın ne yaptı!

HDP'li Pervin Buldan Türk milletiyle resmen alay etti! PKK kurucusu Cemil Bayık ile nispet yapar gibi fotoğraf paylaştı, sonra bakın ne yaptı!

HDP'li Pervin Buldan, “Bir Kandil fotosu da benden olsun” notunu düşerek, PKK kurucusu Cemil Bayık ile fotoğraf paylaştı. Türk milletini çılgına çeviren paylaşım kısa süre içerisinde Pervin tarafından kaldırıldı.

HDP'li Pervin Buldan Türk milletiyle resmen alay etti! PKK kurucusu Cemil Bayık ile nispet yapar gibi fotoğraf paylaştı, sonra bakın ne yaptı!

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, çarpıcı açıklamalarının yanına skandal paylaşımını ekleyerek Türk halkından büyük tepki aldı. Geçmişte sözlerinde yer verdiği "Abdullah Öcalan'ın sabrını sınamayın" şeklindeki ifadeleri halen daha tepki çeken siyasetçi, bu defa PKK kurucusu Cemil Bayık ile yaptığı paylaşımla sinirleri gerim gerim gerdi.

HDP'li Pervin Buldan'dan Türk milletiyle resmen alay etti! PKK kurucusu Cemil Bayık ile nispet yapar gibi fotoğraf paylaştı, sonra bakın ne yaptı!

"CHP SEÇİMİ KAYBETSİN DİYE YAPIYOR"

Pervin Buldan, “Bir Kandil fotosu da benden olsun” notunu düştüğü Cemil Bayık ile birlikte olan fotoğrafını kısa süre içerisinde kaldırdı. 6'lı masa ile ilişkisi olduğu iddia edilen HDP için "CHP seçimi kaybetsin diye HDP Pervin'i öne sürüyor" yorumları da beraberinde geldi. Buldan'a çok sayıda hakaret içerikli yorum gelirken, Türk ve Kürt vatandaşlardan "Sabrımızı sınıyor" şeklinde yorumlar geldi.

HDP'li Pervin Buldan'dan Türk milletiyle resmen alay etti! PKK kurucusu Cemil Bayık ile nispet yapar gibi fotoğraf paylaştı, sonra bakın ne yaptı!

HDP'li Pervin Buldan'dan Türk milletiyle resmen alay etti! PKK kurucusu Cemil Bayık ile nispet yapar gibi fotoğraf paylaştı, sonra bakın ne yaptı!

 

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT