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  3. HDP'li Semra Güzel'in PKK'lı sözlüsü Volkan Bora, 2 Türk askerini ve 1 korucuyu şehit etmiş!

HDP'li Semra Güzel'in PKK'lı sözlüsü Volkan Bora, 2 Türk askerini ve 1 korucuyu şehit etmiş!

HDP'li Semra Güzel'in, sarmaş dolaş görüntülerinin ortaya çıktığı PKK'lı sözlüsü Volkan Bora'nın, öldürülmeden önce 2 Türk askerini ve 1 koruyucuyu şehit ettiği öğrenildi.

HDP'li Semra Güzel'in PKK'lı sözlüsü Volkan Bora, 2 Türk askerini ve 1 korucuyu şehit etmiş!

TSK tarafından öldürülen PKK'lı Volkan Bora, HDP'li Semra Güzel'in gizli aşkı çıkmış, ikilinin beraber verdikleri samimi pozlar gündemde deprem etkisi yaratmıştı. HDP'li Güzel'in  milletvekilliğinin düşürülmesinin istendiği bugünlerde, bir detay daha ortaya çıktı. 2017 yılında öldürülen PKK üyesi Bora'nın, 2 Türk askeri ve 1 koruyucuyu şehit ettiği öğrenildi.

HDP'li Semra Güzel'in PKK'lı sözlüsü Volkan Bora, 2 Türk askerini ve 1 korucuyu şehit etmiş!

Semra Güzel'in "O benim sözlüm" diyerek savunduğu Bora'nın, 2015- 2016 yılları arasında öldürüldüğü şehir olan Adıyaman'da PKK’nın düzenlediği saldırıya destek vererek katıldığı, bu hain girişimle ise  Uzman Onbaşı Müsellim Ünal,  Jandarma Er Mücahit Şimşek ve güvenlik koruyucusu Yusuf Sönmez’i şehit ettiği ortaya çıktı.

HDP'li Semra Güzel'in PKK'lı sözlüsü Volkan Bora, 2 Türk askerini ve 1 korucuyu şehit etmiş!HDP'li Semra Güzel'in PKK'lı sözlüsü Volkan Bora, 2 Türk askerini ve 1 korucuyu şehit etmiş!

Büşra Mercimek
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