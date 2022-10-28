HDP'li vekil Dilan Dirayet Taşdemir'den skandal! Terör örgütünün kanalına bağlandı, Türkiye'yi eleştirdi

HDP Ağrı Milletvekili Dilan Dirayet Taşdemir, TBMM'deki makam odasından terör örgütü PKK'ya yakınlığıyla bilinen TV kanalı Medya Haber'e bağlandı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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HDP Ağrı Milletvekili Dilan Dirayet Taşdemir, skandal bir olaya imza attı. Taşdemir, TBMM'deki makam odasından terör örgütü PKK'ya yakınlığıyla bilinen TV kanalı Medya Haber'in canlı yayına bağlanarak açıklamalarda bulundu.

HDP'li vekil Dilan Dirayet Taşdemir'den skandal! Terör örgütünün kanalına bağlandı, Türkiye'yi eleştirdi

2023 yılı bütçesinde terörle mücadeleye ayrılan bütçe için konuşan Taşdemir," Bu bütçe savaşta Kürtlere karşı kullanılıyor" dedi.

HDP'li vekil Dilan Dirayet Taşdemir'den skandal! Terör örgütünün kanalına bağlandı, Türkiye'yi eleştirdi

Taşdemir şunları söyledi:

"2020 - 2022 yılı arasında bütçenin büyük kısmı savaşa ayrıldı. Yani Kürtlere karşı kullanıldı. Bütün ülkenin kaynaklarını buraya aktardılar. Bu politika 2023'te giderek daha fazla derinleştirildiğini, bütçe kalemlerinin de şişirilmesiyle anlıyoruz. Burada bir ısrar ve politikada süreklilik göreceğiz."

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