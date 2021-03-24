HDP'yi kapatma davasında flaş gelişme: Anayasa Mahkemesi kritik günü duyurdu!

HDP'ye açılan kapatma davasının görüleceği kritik gün belli oldu. Anayasa Mahkemesi kapatma davasını 31 Mart 2021 tarihli gündemine aldı.

HDP KAPATILMA DAVASININ GEÇMİŞİ

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, HDP'nin kapatılmasına yönelik Anayasa Mahkemesi'nde dava açmıştı. Yüksek Mahkeme'ye gönderilmek üzere hzırlanan iddianamede, HDP üyelerinin beyan ve eylemler ile devletin milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmayı, ortadan kaldırmayı amaçladıkları belirtilmişti. Başsavcı Şahin yaptığı yazılı açıklamada, ''AİHM'e göre terörün kınanmaması bile kapatma sebebidir'' ifadesini kullanmıştı. Davanın iddianamesinde ise 600'ün üzerinde HDP'li hakkında siyasi yasak talebinde bulunuldu.

Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Zühtü Arslan da, HDP'nin kapatılması istemiyle açılan davada bir raportör görevlendirmişti.

Bu kapsamda yüksek mahkeme tarafından ilk adım atılarak, HDP'nin kapatılması talebiyle açılan davanın incelemesini başlayacağı tarihi 31 Mart’ta olarak belirlediğini duyurdu.