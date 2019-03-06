Hekimoğlu Trabzon 1 - 0 Batman Petrol Spor / Maç Özeti
TFF 3. Lig 1. Grup 24. hafta maçında Hekimoğlu Trabzon, Batman Petrol Spor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 3. Lig 1. Grup 24. hafta maçında Hekimoğlu Trabzon, Batman Petrol Spor ile karşılaştı. maç 1-0 sona erdi. Hekimoğlu Trabzon ve Batman Petrol Spor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 3. Lig 1. Grup'te Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun 24. hafta maçında Hekimoğlu Trabzon sahasında Batman Petrol Spor ile 03.03.2019 13:30'da karşılaştı. stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Peki Hekimoğlu Trabzon - Batman Petrol Spor maçının skoru ne?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. stadyumunda oynanan maç 1-0 sona erdi.
STADYUM BİLGİSİ
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
03.03.2019 13:30
MAÇIN HAKEMLERİ
Hekimoğlu Trabzon İlk 11
{home11}
Yedekler
{homeSubstitute}
Teknik Sorumlu
{homeCoach}
Goller
{homeGoal}
Kartlar
{homeCard}
Oyundan Çıkanlar
{homeOut}
Oyuna Girenler
{homeIn}
Batman Petrol Spor İlk 11
{away11}
Yedekler
{awaySubstitute}
Teknik Sorumlu
{awayCoach}
Goller
{awayGoal}
Kartlar
{awayCard}
Oyundan Çıkanlar
{awayOut}
Oyuna Girenler
{awayIn}
Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Hekimoğlu Trabzon
|22
|14
|7
|1
|31
|12
|49
|19
|2
|Nevşehir Belediyespor
|23
|14
|5
|4
|41
|19
|47
|22
|3
|Nazilli Belediyespor
|22
|10
|11
|1
|35
|20
|41
|15
|4
|Ergene Velimeşe
|23
|10
|9
|4
|33
|20
|39
|13
|5
|Tire 1922
|22
|9
|10
|3
|28
|20
|37
|8
|6
|Şile Yıldızspor
|22
|10
|4
|8
|37
|29
|34
|8
|7
|Yomraspor
|23
|8
|8
|7
|29
|27
|32
|2
|8
|Karaköprü Belediyespor
|23
|9
|5
|9
|35
|34
|32
|1
|9
|Batman Petrolspor
|23
|7
|7
|9
|26
|30
|28
|-4
|10
|Artvin Hopaspor
|22
|6
|9
|7
|19
|18
|27
|1
|11
|Kozan Belediyespor
|22
|6
|9
|7
|18
|19
|27
|-1
|12
|Erbaaspor
|22
|5
|10
|7
|23
|22
|25
|1
|13
|Gebzespor
|23
|4
|11
|8
|23
|30
|23
|-7
|14
|Erzin Belediyespor
|23
|3
|12
|8
|23
|30
|21
|-7
|15
|Silivrispor
|23
|5
|6
|12
|16
|24
|21
|-8
|16
|Büyükçekmece Tepecikspor
|23
|5
|5
|13
|20
|37
|20
|-17
|17
|Körfez Spor Kulübü
|23
|1
|4
|18
|11
|57
|7
|-46
Fikstür
|01.03.2019
|Karaköprü Belediyespor
|1-0
|Artvin Hopaspor
|02.03.2019
|Düzyurtspor
|Batman Petrolspor
|02.03.2019
|Erbaaspor
|4-0
|Büyükçekmece Tepecikspor
|02.03.2019
|Ergene Velimeşe
|2-0
|Erzin Belediyespor
|02.03.2019
|Gebzespor
|1-1
|Körfez Spor Kluübü
|02.03.2019
|Nevşehirspor GK
|Kozan Belediyespor
|02.03.2019
|Silivrispor
|0-0
|Nazilli Belediyespor
|02.03.2019
|Şile Yıldızspor
|3-2
|Yomraspor
|02.03.2019
|Nevşehir Belediyespor
|3-0
|Kozan Belediyespor
|03.03.2019
|Hekimoğlu Trabzon
|1-0
|Batman Petrolspor
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.