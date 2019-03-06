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Hekimoğlu Trabzon 1 - 0 Batman Petrol Spor / Maç Özeti

TFF 3. Lig 1. Grup 24. hafta maçında Hekimoğlu Trabzon, Batman Petrol Spor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

Hekimoğlu Trabzon 1 - 0 Batman Petrol Spor / Maç Özeti

TFF 3. Lig 1. Grup 24. hafta maçında Hekimoğlu Trabzon, Batman Petrol Spor ile karşılaştı. maç 1-0 sona erdi. Hekimoğlu Trabzon ve Batman Petrol Spor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 1. Grup'te Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun 24. hafta maçında Hekimoğlu Trabzon sahasında Batman Petrol Spor ile 03.03.2019 13:30'da karşılaştı. stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  Hekimoğlu Trabzon - Batman Petrol Spor maçının skoru ne?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. stadyumunda oynanan maç 1-0 sona erdi.

STADYUM BİLGİSİ


MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
03.03.2019 13:30

MAÇIN HAKEMLERİ

HEKİMOĞLU TRABZONHekimoğlu Trabzon

Hekimoğlu Trabzon İlk 11
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Yedekler
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Teknik Sorumlu
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Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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BATMAN PETROL SPORBatman Petrol Spor

Batman Petrol Spor İlk 11
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Yedekler
{awaySubstitute}

Teknik Sorumlu
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Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
{awayOut}

Oyuna Girenler
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Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Hekimoğlu Trabzon22147131124919
2Nevşehir Belediyespor23145441194722
3Nazilli Belediyespor221011135204115
4Ergene Velimeşe23109433203913
5Tire 19222291032820378
6Şile Yıldızspor2210483729348
7Yomraspor238872927322
8Karaköprü Belediyespor239593534321
9Batman Petrolspor23779263028-4
10Artvin Hopaspor226971918271
11Kozan Belediyespor22697181927-1
12Erbaaspor2251072322251
13Gebzespor234118233023-7
14Erzin Belediyespor233128233021-7
15Silivrispor235612162421-8
16Büyükçekmece Tepecikspor235513203720-17
17Körfez Spor Kulübü23141811577-46

Fikstür

01.03.2019Karaköprü Belediyespor1-0Artvin Hopaspor
02.03.2019Düzyurtspor Batman Petrolspor
02.03.2019Erbaaspor4-0Büyükçekmece Tepecikspor
02.03.2019Ergene Velimeşe2-0Erzin Belediyespor
02.03.2019Gebzespor1-1Körfez Spor Kluübü
02.03.2019Nevşehirspor GK Kozan Belediyespor
02.03.2019Silivrispor0-0Nazilli Belediyespor
02.03.2019Şile Yıldızspor3-2Yomraspor
02.03.2019Nevşehir Belediyespor3-0Kozan Belediyespor
03.03.2019Hekimoğlu Trabzon1-0Batman Petrolspor

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