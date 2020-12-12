Hekimoğlu Trabzon 4 - 1 Afjet Afyonspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
TFF 2. Lig Beyaz Grup 15. hafta maçında Hekimoğlu Trabzon, Afjet Afyonspor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 2. Lig Beyaz Grup 15. hafta maçında Hekimoğlu Trabzon, Afjet Afyonspor ile karşılaştı. maç 4-1 sona erdi. Hekimoğlu Trabzon ve Afjet Afyonspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 2. Lig Beyaz Grup'da 15. hafta maçında Hekimoğlu Trabzon sahasında Afjet Afyonspor ile 12.12.2020 13:00'da karşılaştı. Ortahisar Yavuz Selim Stadı - Trabzon stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Peki Hekimoğlu Trabzon - Afjet Afyonspor maçı kaç kaç bitti?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz.
Hekimoğlu Trabzon - Afjet Afyonspor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın
STADYUM BİLGİSİ
Ortahisar Yavuz Selim Stadı - Trabzon
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
12.12.2020 13:00
Hekimoğlu Trabzon Afjet Afyonspor Maçının Hakemleri
İlker Yasin Avcı(hakem), Emrah Akkaya(1. Yardımcı Hakem), Mücahid Adem Çelebi(2. Yardımcı Hakem), Yalçın Taşkınfurat(dördüncü Hakem)
Hekimoğlu Trabzon İlk 11
1. Abdulaziz Demircan, 2. Uğur Arslan Kuru, 7. Berkay Sefa Kara, 8. Samet Yalçın, 17. Serkan Odabaşoğlu, 20. Eray Ataseven, 21. Burhan Eşer, 22. Onur Akdeniz, 44. Yasin Palaz, 55. Bahadır Erol, 90. Batuhan Karadeniz
Yedekler
99. Batuhan Ahmet Şen, 4. Miraç Acer, 5. Sezer Özmen, 6. Cihat Çakmak, 10. İsmail Haktan Odabaşı, 11. Musa Caner Aktaş, 14. Mehmet Sak, 27. Can Erdem, 54. Mustafa Çakır, 88. Oğuz Kocabal
Teknik Sorumlu
Osman Özköylü
Afjet Afyonspor
Afjet Afyonspor İlk 11
27. Anıl Atağ, 3. Mahmut Boz, 5. Emre Tosun, 48. Aykut Uluç, 12. Bora Taşdemir, 16. Seyfettin Anıl Yaşar, 19. Savaş Tağa, 77. Ferit Erişçi, 7. Onur Ramazan Toprak, 89. Nazmi Candoğan, 91. Okan Yıldız
Yedekler
15. Mehmet Doğan, 80. Görkem Güven, 9. Cihan Özkara, 4. Veli Kızılkaya, 20. Veysel Karani Ünal, 21. Yusuf Emre Kasal, 25. Ferhan Evren, 11. Mehmet Özdıraz, 99. Hacı Mustafa Karabulut
Teknik Sorumlu
Özgür Zengin
Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Manisa FK
|14
|12
|2
|0
|45
|12
|38
|33
|2
|Hekimoğlu Trabzon
|13
|8
|3
|2
|26
|12
|27
|14
|3
|Uşak Spor
|13
|7
|4
|2
|25
|15
|25
|10
|4
|Sarıyer
|12
|6
|5
|1
|16
|5
|23
|11
|5
|24Erzincanspor
|12
|6
|4
|2
|20
|12
|22
|8
|6
|Sancaktepe FK
|10
|6
|2
|2
|18
|6
|20
|12
|7
|Amed Sportif
|13
|6
|2
|5
|18
|19
|20
|-1
|8
|Ankara Demirspor
|9
|5
|2
|2
|21
|11
|17
|10
|9
|Kocaelispor
|10
|5
|2
|3
|11
|11
|17
|0
|10
|Afjet Afyonspor
|13
|4
|5
|4
|16
|19
|17
|-3
|11
|Kahramanmaraşspor
|10
|3
|4
|3
|11
|14
|13
|-3
|12
|Zonguldak Kömürspor
|12
|3
|3
|6
|13
|17
|12
|-4
|13
|Çorum FK
|10
|3
|2
|5
|18
|17
|11
|1
|14
|Ergene Velimeşe
|13
|2
|4
|7
|15
|22
|10
|-7
|15
|Hacettepe Spor
|13
|2
|3
|8
|11
|22
|9
|-11
|16
|İnegölspor
|11
|1
|4
|6
|9
|18
|7
|-9
|17
|Niğde Anadolu FK
|12
|1
|4
|7
|7
|22
|7
|-15
|18
|Gümüşhanespor
|13
|2
|3
|8
|15
|29
|9
|-14
|19
|Şanlıurfaspor
|13
|1
|2
|10
|7
|39
|5
|-32
Fikstür
|12.12.2020
|Hekimoğlu Trabzon
|4-1
|Afjet Afyonspor
|13.12.2020
|24Erzincanspor
|İnegölspor
|13.12.2020
|Sancaktepe FK
|Ankara Demirspor
|13.12.2020
|Zonguldak Kömürspor
|Sarıyer
|13.12.2020
|Uşak Spor
|Çorum FK
|13.12.2020
|Şanlıurfaspor
|Kocaelispor
|13.12.2020
|Kahramanmaraşspor
|Niğde Anadolu FK
|13.12.2020
|Hacettepe Spor
|Manisa FK
|13.12.2020
|Amed Sportif
|Ergene Velimeşe