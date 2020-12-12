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Hekimoğlu Trabzon 4 - 1 Afjet Afyonspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 2. Lig Beyaz Grup 15. hafta maçında Hekimoğlu Trabzon, Afjet Afyonspor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

Hekimoğlu Trabzon 4 - 1 Afjet Afyonspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 2. Lig Beyaz Grup 15. hafta maçında Hekimoğlu Trabzon, Afjet Afyonspor ile karşılaştı. maç 4-1 sona erdi. Hekimoğlu Trabzon ve Afjet Afyonspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'da  15. hafta maçında Hekimoğlu Trabzon sahasında Afjet Afyonspor ile 12.12.2020 13:00'da karşılaştı. Ortahisar Yavuz Selim Stadı - Trabzon stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  Hekimoğlu Trabzon - Afjet Afyonspor maçı kaç kaç bitti?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz.

Hekimoğlu Trabzon - Afjet Afyonspor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
Ortahisar Yavuz Selim Stadı - Trabzon

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
12.12.2020 13:00

Hekimoğlu Trabzon Afjet Afyonspor Maçının Hakemleri
İlker Yasin Avcı(hakem), Emrah Akkaya(1. Yardımcı Hakem), Mücahid Adem Çelebi(2. Yardımcı Hakem), Yalçın Taşkınfurat(dördüncü Hakem)

HEKİMOĞLU TRABZONHekimoğlu Trabzon

Hekimoğlu Trabzon İlk 11
1. Abdulaziz Demircan, 2. Uğur Arslan Kuru, 7. Berkay Sefa Kara, 8. Samet Yalçın, 17. Serkan Odabaşoğlu, 20. Eray Ataseven, 21. Burhan Eşer, 22. Onur Akdeniz, 44. Yasin Palaz, 55. Bahadır Erol, 90. Batuhan Karadeniz

Yedekler
99. Batuhan Ahmet Şen, 4. Miraç Acer, 5. Sezer Özmen, 6. Cihat Çakmak, 10. İsmail Haktan Odabaşı, 11. Musa Caner Aktaş, 14. Mehmet Sak, 27. Can Erdem, 54. Mustafa Çakır, 88. Oğuz Kocabal

Teknik Sorumlu
Osman Özköylü
AFJET AFYONSPORAfjet Afyonspor

Afjet Afyonspor İlk 11
27. Anıl Atağ, 3. Mahmut Boz, 5. Emre Tosun, 48. Aykut Uluç, 12. Bora Taşdemir, 16. Seyfettin Anıl Yaşar, 19. Savaş Tağa, 77. Ferit Erişçi, 7. Onur Ramazan Toprak, 89. Nazmi Candoğan, 91. Okan Yıldız

Yedekler
15. Mehmet Doğan, 80. Görkem Güven, 9. Cihan Özkara, 4. Veli Kızılkaya, 20. Veysel Karani Ünal, 21. Yusuf Emre Kasal, 25. Ferhan Evren, 11. Mehmet Özdıraz, 99. Hacı Mustafa Karabulut

Teknik Sorumlu
Özgür Zengin

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Manisa FK14122045123833
2Hekimoğlu Trabzon1383226122714
3Uşak Spor1374225152510
4Sarıyer126511652311
524Erzincanspor126422012228
6Sancaktepe FK106221862012
7Amed Sportif13625181920-1
8Ankara Demirspor952221111710
9Kocaelispor105231111170
10Afjet Afyonspor13454161917-3
11Kahramanmaraşspor10343111413-3
12Zonguldak Kömürspor12336131712-4
13Çorum FK103251817111
14Ergene Velimeşe13247152210-7
15Hacettepe Spor1323811229-11
16İnegölspor111469187-9
17Niğde Anadolu FK121477227-15
18Gümüşhanespor1323815299-14
19Şanlıurfaspor1312107395-32

Fikstür

12.12.2020Hekimoğlu Trabzon4-1Afjet Afyonspor
13.12.202024Erzincanspor İnegölspor
13.12.2020Sancaktepe FK Ankara Demirspor
13.12.2020Zonguldak Kömürspor Sarıyer
13.12.2020Uşak Spor Çorum FK
13.12.2020Şanlıurfaspor Kocaelispor
13.12.2020Kahramanmaraşspor Niğde Anadolu FK
13.12.2020Hacettepe Spor Manisa FK
13.12.2020Amed Sportif Ergene Velimeşe
Onur Çelik
Spor Editörü


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