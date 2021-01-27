Hekimoğlu Trabzon 7 - 0 Sancaktepe Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 2. Lig Beyaz Grup'da 20. hafta maçında Hekimoğlu Trabzon sahasında Sancaktepe ile 27.01.2021 13:00'da karşılaştı. Ortahisar Yavuz Selim Stadı - Trabzon stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...

Peki Hekimoğlu Trabzon - Sancaktepe maçı skoru ne oldu?

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