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Hekimoğlu Trabzon 7 - 0 Sancaktepe Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 2. Lig Beyaz Grup 20. hafta maçında Hekimoğlu Trabzon, Sancaktepe ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Hekimoğlu Trabzon 7 - 0 Sancaktepe Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 2. Lig Beyaz Grup 20. hafta maçında Hekimoğlu Trabzon, Sancaktepe ile karşılaştı. maç 7-0 sona erdi. Hekimoğlu Trabzon ve Sancaktepe karşılaşmadında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'da  20. hafta maçında Hekimoğlu Trabzon sahasında Sancaktepe ile 27.01.2021 13:00'da karşılaştı. Ortahisar Yavuz Selim Stadı - Trabzon stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...

Peki  Hekimoğlu Trabzon - Sancaktepe maçı skoru ne oldu?
Hekimoğlu Trabzon, Sancaktepe Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz.

Hekimoğlu Trabzon - Sancaktepe Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
Ortahisar Yavuz Selim Stadı - Trabzon

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
27.01.2021 13:00

Hekimoğlu Trabzon Sancaktepe Maçının Hakemleri
Eren Özyemişcioğlu(hakem), Barış Sun(1. Yardımcı Hakem), Çağrıcan Pazarcıklı(2. Yardımcı Hakem), Önder Turgay Demirdak(dördüncü Hakem)

HEKİMOĞLU TRABZONHekimoğlu Trabzon

Hekimoğlu Trabzon İlk 11
1. Abdulaziz Demircan, 2. Uğur Arslan Kuru, 11. Musa Caner Aktaş, 17. Serkan Odabaşoğlu, 20. Eray Ataseven, 21. Burhan Eşer, 22. Onur Akdeniz, 23. Halil İbrahim Tuna, 44. Yasin Palaz, 55. Bahadır Erol, 90. Batuhan Karadeniz

Yedekler
81. Emre Satılmış, 4. Miraç Acer, 7. Berkay Sefa Kara, 8. Samet Yalçın, 9. Mücahit Can Akçay, 28. Salih Kavrazlı, 34. Ali Aytemur, 66. Taha Tunç, 77. Özkan Yıldırım, 88. Oğuz Kocabal

Teknik Sorumlu
Osman Özköylü
 

SANCAKTEPESancaktepe

Sancaktepe İlk 11
13. Ahmed Furkan Özdemir, 2. Muhammed Ali Kol, 6. Kazım Birkan, 21. Ahmet Abdullah Çakmak, 22. Semih İntepe, 27. Mikail Ünal, 57. Furkan Kara, 65. Edip Ahmet Çapoğlu, 75. Anıl Kara, 76. Bilal Gündoğdu, 77. Ulaş Şimşek

Yedekler
78. Yusuf Berk Çebi, 12. Mert İkisivri, 26. Oğuzhan Can, 36. Rıfat Kara, 60. Cemilcan Eryılmaz, 61. Kaan Yiğit, 68. Muhammet Özdemir, 70. Doğan Atiz, 90. Tarık Baydemir, 96. Eray Öztürk

Teknik Sorumlu
Mustafa Kahraman Karataş

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Manisa FK19163057145143
2Hekimoğlu Trabzon19124344164028
324Erzincanspor19107234183716
4Sarıyer1998226113515
5Kocaelispor1910542516359
6Uşak Spor1997336243412
7Afjet Afyonspor198652726301
8Amed Sportif198562725292
9Ankara Demirspor197752922287
10Çorum FK1975738262612
11Kahramanmaraşspor18585232623-3
12Sancaktepe FK19649263722-11
13Zonguldak Kömürspor19559202920-9
14İnegölspor19469222918-7
15Ergene Velimeşe193610244115-17
16Niğde Anadolu FK192710143213-18
17Hacettepe Spor193313143212-18
18Gümüşhanespor193313204512-25
19Şanlıurfaspor19151316538-37

Fikstür

26.01.202124Erzincanspor1-1Amed Sportif
27.01.2021Zonguldak Kömürspor2-1İnegölspor
27.01.2021Uşak Spor3-3Ergene Velimeşe
27.01.2021Şanlıurfaspor0-1Ankara Demirspor
27.01.2021Sarıyer0-3Kocaelispor
27.01.2021Hekimoğlu Trabzon7-0Sancaktepe FK
27.01.2021Hacettepe Spor2-0Niğde Anadolu FK
27.01.2021Gümüşhanespor1-3Afjet Afyonspor
27.01.2021Manisa FK1-0Çorum FK
Onur Çelik
Spor Editörü
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