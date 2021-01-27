Hekimoğlu Trabzon 7 - 0 Sancaktepe Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
TFF 2. Lig Beyaz Grup 20. hafta maçında Hekimoğlu Trabzon, Sancaktepe ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
TFF 2. Lig Beyaz Grup 20. hafta maçında Hekimoğlu Trabzon, Sancaktepe ile karşılaştı. maç 7-0 sona erdi. Hekimoğlu Trabzon ve Sancaktepe karşılaşmadında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.
TFF 2. Lig Beyaz Grup'da 20. hafta maçında Hekimoğlu Trabzon sahasında Sancaktepe ile 27.01.2021 13:00'da karşılaştı. Ortahisar Yavuz Selim Stadı - Trabzon stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...
Peki Hekimoğlu Trabzon - Sancaktepe maçı skoru ne oldu?
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Hekimoğlu Trabzon - Sancaktepe Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın
STADYUM BİLGİSİ
Ortahisar Yavuz Selim Stadı - Trabzon
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
27.01.2021 13:00
Hekimoğlu Trabzon Sancaktepe Maçının Hakemleri
Eren Özyemişcioğlu(hakem), Barış Sun(1. Yardımcı Hakem), Çağrıcan Pazarcıklı(2. Yardımcı Hakem), Önder Turgay Demirdak(dördüncü Hakem)
Hekimoğlu Trabzon İlk 11
1. Abdulaziz Demircan, 2. Uğur Arslan Kuru, 11. Musa Caner Aktaş, 17. Serkan Odabaşoğlu, 20. Eray Ataseven, 21. Burhan Eşer, 22. Onur Akdeniz, 23. Halil İbrahim Tuna, 44. Yasin Palaz, 55. Bahadır Erol, 90. Batuhan Karadeniz
Yedekler
81. Emre Satılmış, 4. Miraç Acer, 7. Berkay Sefa Kara, 8. Samet Yalçın, 9. Mücahit Can Akçay, 28. Salih Kavrazlı, 34. Ali Aytemur, 66. Taha Tunç, 77. Özkan Yıldırım, 88. Oğuz Kocabal
Teknik Sorumlu
Osman Özköylü
Sancaktepe İlk 11
13. Ahmed Furkan Özdemir, 2. Muhammed Ali Kol, 6. Kazım Birkan, 21. Ahmet Abdullah Çakmak, 22. Semih İntepe, 27. Mikail Ünal, 57. Furkan Kara, 65. Edip Ahmet Çapoğlu, 75. Anıl Kara, 76. Bilal Gündoğdu, 77. Ulaş Şimşek
Yedekler
78. Yusuf Berk Çebi, 12. Mert İkisivri, 26. Oğuzhan Can, 36. Rıfat Kara, 60. Cemilcan Eryılmaz, 61. Kaan Yiğit, 68. Muhammet Özdemir, 70. Doğan Atiz, 90. Tarık Baydemir, 96. Eray Öztürk
Teknik Sorumlu
Mustafa Kahraman Karataş
Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Manisa FK
|19
|16
|3
|0
|57
|14
|51
|43
|2
|Hekimoğlu Trabzon
|19
|12
|4
|3
|44
|16
|40
|28
|3
|24Erzincanspor
|19
|10
|7
|2
|34
|18
|37
|16
|4
|Sarıyer
|19
|9
|8
|2
|26
|11
|35
|15
|5
|Kocaelispor
|19
|10
|5
|4
|25
|16
|35
|9
|6
|Uşak Spor
|19
|9
|7
|3
|36
|24
|34
|12
|7
|Afjet Afyonspor
|19
|8
|6
|5
|27
|26
|30
|1
|8
|Amed Sportif
|19
|8
|5
|6
|27
|25
|29
|2
|9
|Ankara Demirspor
|19
|7
|7
|5
|29
|22
|28
|7
|10
|Çorum FK
|19
|7
|5
|7
|38
|26
|26
|12
|11
|Kahramanmaraşspor
|18
|5
|8
|5
|23
|26
|23
|-3
|12
|Sancaktepe FK
|19
|6
|4
|9
|26
|37
|22
|-11
|13
|Zonguldak Kömürspor
|19
|5
|5
|9
|20
|29
|20
|-9
|14
|İnegölspor
|19
|4
|6
|9
|22
|29
|18
|-7
|15
|Ergene Velimeşe
|19
|3
|6
|10
|24
|41
|15
|-17
|16
|Niğde Anadolu FK
|19
|2
|7
|10
|14
|32
|13
|-18
|17
|Hacettepe Spor
|19
|3
|3
|13
|14
|32
|12
|-18
|18
|Gümüşhanespor
|19
|3
|3
|13
|20
|45
|12
|-25
|19
|Şanlıurfaspor
|19
|1
|5
|13
|16
|53
|8
|-37
Fikstür
|26.01.2021
|24Erzincanspor
|1-1
|Amed Sportif
|27.01.2021
|Zonguldak Kömürspor
|2-1
|İnegölspor
|27.01.2021
|Uşak Spor
|3-3
|Ergene Velimeşe
|27.01.2021
|Şanlıurfaspor
|0-1
|Ankara Demirspor
|27.01.2021
|Sarıyer
|0-3
|Kocaelispor
|27.01.2021
|Hekimoğlu Trabzon
|7-0
|Sancaktepe FK
|27.01.2021
|Hacettepe Spor
|2-0
|Niğde Anadolu FK
|27.01.2021
|Gümüşhanespor
|1-3
|Afjet Afyonspor
|27.01.2021
|Manisa FK
|1-0
|Çorum FK