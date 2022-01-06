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Helallik isteyen CHP'nin, dünden bugüne dini ve başörtüsünü hedef alan konuşmaları, "Bu zihniyet değişmez" dedirtti!

CHP zihniyeti, yıllar içerisinde her ne kadar değişmiş gibi gözükse de, gözler önüne serilen görüntüler yeniden "Bu zihniyet değişmez" dedirtti.

Geçmiş yıllarda başörtülü kadınlara ve İslam dinini yaşayan insanlara karşı her türlü acımasızlığı yapan, şimdilerde ise hepsinden tek tek helallik isteyen CHP, zihniyetini değişmediğini sosyal medyada yayımlanan bir video ile yeniden gözler önüne serdi. Bahsi geçen videoda, CHP'li isimlerin dini ve başörtüsünü hedef aldığını görenler, "CHP zihniyeti değişmez, bu yazılı olmayan bir tezdir" yorumunda bulundular.

Helallik isteyen CHP'nin, dünden bugüne dini ve başörtüsünü hedef alan konuşmaları, Bu zihniyet değişmez dedirtti!

"ÖZGÜR ÖZEL'DEN, KEMAL KIÇILDAROĞLU'NA..."

Genel olarak İslam dinini hedef alan konuşmaların yayımlandığı videoda, Kemal Kılıçdaroğlu'ndan, şimdilerin Milletvekili Özgür Özel'e kadar birçok CHP'li ismin yer aldığı görülmekte. CHP liderinin "Başörtüsü bir metrekarelik bez parçası" sözlerinden, Mine Kırıkkanat'ın İslam dinini aşağılamasına kadar birçok konuşmaya yer verilen video, sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük tepki topladı.

Helallik isteyen CHP'nin, dünden bugüne dini ve başörtüsünü hedef alan konuşmaları, Bu zihniyet değişmez dedirtti!

Helallik isteyen CHP'nin, dünden bugüne dini ve başörtüsünü hedef alan konuşmaları, Bu zihniyet değişmez dedirtti!

 

Büşra Mercimek
Eğitim Editörü
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