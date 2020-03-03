Helin Avşar sarhoş oldu! Gazetecilerle tartıştı
Kız arkadaşları ile birlikte eğlenmek için Etiler'de bir mekana giden Helin Avşar, alkolü fazla kaçırınca basın mensuplarıyla tartıştı.
Alkolü fazla kaçıran ve garsonlarla tartışan Avşar, mekan çıkışında arabaya zor yürüdü.
BASIN MENSUPLARINA TEPKİ GÖSTERDİLER
Kendisini görüntüleyen habercilere "Şimdi çekiyorsunuz ama yarın bundan eminim rahatsız olacağım" derken konuşmakta dahi zorlandı. Uçankuş'un görüntülediği Avşar'ın yanındaki sosyal medya fenomeni arkadaşı Duygu Genç ise görüntü almak isteyen basın mensuplarına "B.kunu çıkardınız, yeter artık" diyerek tepki gösterdi.
ZORLA ARABAYA BİNDİRİLDİ
Ağza alınmayacak küfürler eden Genç, bir ara yanına gelen Helin Avşar'ı da iterek uzaklaştırdı. Avşar ve arkadaşı mekanın güvenlik görevlileri tarafından zorla taksiye bindirildi.
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