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Helin Avşar'dan cesur paylaşım!

Hülya Avşar'ın kız kardeşi Helin Avşar sosyal medya hesabından paylaştığı bikinili fotoğrafıyla tüm dikkatleri üzerine çekti. Helin Avşar'ın cesur fotoğrafına ablası Hülya Avşar'dan da yorum geldi: “Muhteşem”

Helin Avşar'dan cesur paylaşım!

Hülya Avşar'ın kız kardeşi Helin Avşar'da bikinili fotoğraf paylaşan ünlüler kervanına katıldı. Avşar kızının düzgün fiziği gözlerde kaçmadı.

Helin Avşar, hesabından paylaştığı bikinili pozuna “En sevdiğim saat” notunu düştü. Nadir olarak bu tarz paylaşımlarda bulunan Helin’in bu karesinin altına yorum yapanlardan biri de ablası Hülya Avşar oldu.

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Yorumunda “Muhteşem” ifadesini kullanan ve kalp emojilerini tercih eden Hülya’nın satırlarına kardeşi Helin’den “Kim çekti” yorumu geldi. Böylelikle bu karenin arkasında Hülya Avşar’ın olduğu ortaya çıktı. 

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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