Helin Avşar'dan cesur paylaşım!

Hülya Avşar'ın kız kardeşi Helin Avşar'da bikinili fotoğraf paylaşan ünlüler kervanına katıldı. Avşar kızının düzgün fiziği gözlerde kaçmadı.

Helin Avşar, hesabından paylaştığı bikinili pozuna “En sevdiğim saat” notunu düştü. Nadir olarak bu tarz paylaşımlarda bulunan Helin’in bu karesinin altına yorum yapanlardan biri de ablası Hülya Avşar oldu.

Yorumunda “Muhteşem” ifadesini kullanan ve kalp emojilerini tercih eden Hülya’nın satırlarına kardeşi Helin’den “Kim çekti” yorumu geldi. Böylelikle bu karenin arkasında Hülya Avşar’ın olduğu ortaya çıktı.