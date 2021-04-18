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  3. Hem suçlu, hem güçlü! Iğdır’da pide kuyruğunda maske tartışması

Hem suçlu, hem güçlü! Iğdır’da pide kuyruğunda maske tartışması

Iğdır'da pide kuyruğunda gerginlik yaşandı. Maskesini takmadan sıra bekleyen kadın ile kendisini uyaran bir kişi arasında tartışma çıktı. Pandemi kurallarını hiçe sayarak maske takmayan kadın, kendisini uyaran gencin üzerine yüzüdü.

Hem suçlu, hem güçlü! Iğdır’da pide kuyruğunda maske tartışması

Iğdır'da merkeze bağlı Söğütlü Mahallesi'nde bulunan bir ekmek fırınının önünde maskesini takmadan pide kuyruğuna giren kadın ile kendisini uyaran genç arasında sözlü tartışma yaşandı. Tartışma büyüyünce çevredeki vatandaşlar araya girerek her iki tarafı da sakinleştirmeye çalıştı. Maske takmadığı için kendisini uyaran gence tepki gösteren kadın, çevredeki vatandaşlar tarafından olay yerinden uzaklaştırıldı. Yaşanan tartışmada maskesiz kadının sert tepkisine maruz kalan gençte çevredeki vatandaşlar tarafından ikna edilerek evine gönderildi. Duyarlı vatandaşlar sayesinde tartışma daha fazla büyümeden sonlandırıldı.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

Hem suçlu, hem güçlü! Iğdır’da pide kuyruğunda maske tartışması

Hem suçlu, hem güçlü! Iğdır’da pide kuyruğunda maske tartışması

Hem suçlu, hem güçlü! Iğdır’da pide kuyruğunda maske tartışması

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