Hemşire anneden çocuğunun velayetinin alınmasına tepki!

Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş yaptığı yazılı açıklama ile Ordu'da bir çocuğun velayetinin, mesleği hemşire olan bir annesinin işi bakımından yüksek risk grubunda olduğu gerekçe gösterilerek mahkemece babasına verilmesine tepki gösterdi.

Durmuş, açıklamasında, Ordu'da mahkeme kararıyla çocuğun velayetinin virüs bulaştırma riskine karşı hemşire annesinden alındığını belirterek., mahkemenin söz konusu kararıyla trajik bir durumun ortaya çıktığını ifade etti.

Durmuş, "Mesleğinden ötürü bir sağlık çalışanının çocuğunun elinden alınması kabul edilebilir değil. Mahkemece hiçbir somut veriye dayanılmadan tesis edilen bu karara itiraz ettik." ifadelerini kullandı.

Durmuş, sağlık çalışanlarının iş yükünün Kovid-19 nedeniyle tahammül edilemez seviyeye geldiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Sağlık-Sen olarak uzun zamandır talep edip dile getirdiğimiz sağlık kurumlarının kreş ihtiyacı konusu giderilmiş olsaydı bu kararları görmeyecektik ama görüyoruz ki kreş olmamasından dolayı vicdanları yaralayan kararlara imza atılabiliyor. Bunun yanında sağlık çalışanlarının aile huzurlarının kalmadığını biliyorduk ancak Kovid-19 ile çocuklarından koparılmalarına da artık şahit olmaya başladık.

Buna 'Dur' demek için yetkililer, kreş sorununun çözümü için irade ortaya koymalı."

NE OLMUŞTU?

Ordu'da mahkeme, bir babanın, 5,5 yaşındaki çocuğunun velayetini almak için hemşire olan annesinin mesleği gereği Kovid-19 bakımından yüksek risk grubunda bulunduğu gerekçesiyle yaptığı başvurunun haklılığı yönünde karar vermişti.

Ordu Devlet Hastanesi Evde Sağlık Hizmetleri biriminde görev yapan Cemile Deniz, 7 yıllık evli olduğu Mehmet Atakan Deniz’e boşanma davası açmıştı. Mahkeme, çiftin 5.5 yaşındaki çocukları Kuzey’in velayetini de geçici olarak anne Cemile Deniz’e vermişti

Ancak baba Mehmet Atakan Deniz avukatı aracılığıyla Ordu 2. Aile Mahkemesi’ne dilekçe vererek, çocuğunun ana sınıfına gitmesi gerekirken ana okuluna gönderildiğini, sağlık problemi olduğunu belirterek, “Çocuğun annesinin ambulans hemşiresi olup sürekli evlere girip çıktığını, çocuğun corona dolayısı ile ağır risk altında bulunduğu” ileri sürerek oğlunun velayetini istemişti.

Verilen dilekçe doğrultusunda mahkeme tarafından verilen kararda, “Koronavirüs hastalığının yüksek bulaşıcılığı göz önünde bulundurularak bu aşamada çocuğun geçici velayetinin babaya verilmesinin çocuğun yüksek yararına olacağı kanaatiyle, çocuğun geçici velayetinin tedbiren ve takdiren anneden alınarak baba üzerine bırakılmasına” ifadelerine yer verilerek annenin çocuğunu, dini bayramlarda 1 gün olmak üzere 15 günde bir hafta sonları görmesine izin verilmişti.

Genç kadının avukatı İrfan Demir, müvekkilinin sağlık çalışanı olduğunu ancak söylendiği kadar riskli bir iş yapmadığını dile getirip şu ifadelere yer vermişti:

*Cemile hanım, kronik başka hastalıkları olan ve hastaneye gidemeyen vatandaşların sağlık durumlarını, ilaçlarını veya iğnelerini kontrol eden bir hemşire. Ama burada önemli olan mahkemenin verdiği kararın içeriği.

*Bu karar emsal teşkil etmesi halinde sağlıkçı annelerin çocukları ellerinden alınabilecek. Sağlıkçılar meslekleri ve çocukları arasında tercih yapmak zorunda kalacaklar. Bu sıkıntılı bir durum.

*Müvekkilim sendikası aracılığıyla durumunu Sağlık Bakanlığı’na bildirmiş. Cemile hanım, anneye ihtiyaç duyan çocuğunun geri verilmesini istiyor ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan da yardım bekliyor.