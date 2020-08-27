Hemşire Rabia Karakaya'nın taciz iddialarına Atatürk Hastanesi'nden yanıt!

Sosyal medyada sesini duyurmak için yardım isteyen hemşire Rabia Karakaya mesai arkadaşı tarafından tacize uğradığını iddia etti. Olayın ardından kısa sürede twitter'da gündem olan Karakaya'nın çalıştığı hastaneden açıklama geldi.

Karakaya, çalıştığı hastaneye taciz olayını aktardığında aldığı olumsuz tepkiyi de dile getirmişti,İşte Karakaya'nın o iddiaları;

"Konuyu hastane yönetimiyle paylaştığımda karşı tarafın çalıştığı birim değiştirildi ve başka bir şey yapamayacaklarını kendi basımın çaresine bakmam gerektiği söylenildi idari soruşturma açıldı denildi fakat dosyam rektörlüğe gönderilmemiş yeterli delil olmadığını söylediler. Ortada tecavüz yok taciz yok abartma Bilal’i işten atsak hoşuna mı gidicek git istediğin yere şikayet et bizi karıştırma şeklinde bir cevap aldım hastane soruşturma müdüründen , dosyamı rektörlüğe göndermeden kapatmışlar." ifadelerini kullandı.

Hemşire Rabia Karakaya'nın o iddialarına Atatürk Üniversitesi Hastanesi'nden açıklama geldi.

RABİA HEMŞİRENİN CİNSEL TACİZ İDDİASINA ATATÜRK ÜNİVERSİTESİNDEN AÇIKLAMA

Atatürk Üniversitesinden yapılan yazılı açıklamada, hemşire R.K'nin sosyal medyadaki paylaşımlarında ve basına yansıyan taciz iddiasına ilişkin her türlü tedbirin olayın başlangıcından bugüne kadar alındığı belirtildi.

R.K'nin Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürlüğünde çalıştığı, aynı birimde işçi statüsünde görev yapan B.Y. hakkında şikayette bulunduğu anlatılan açıklamada, söz konusu işçi hakkında disiplin soruşturması başlatıldığı ifade edildi.

Açıklamada, soruşturmanın selameti açısından adı geçen işçinin, önce Ziraat Fakültesi Dekanlığı emrine, akabinde Hınıs Meslek Yüksekokulu emrine görevlendirildiği aktarılarak, şu bilgiler paylaşıldı:

"Bu süreçte delillerin tam olarak toplanması ve bu şekilde gerçekliğin ortaya çıkarılması amacıyla ifade alma işlemleri ve diğer dokümanların yanında, şikayet konusunun adli merciye de intikal etmiş olması nedeniyle adli süreçle ilgili bilgi, belge ve diğer aşamalar hakkında Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı ile de yazışma yapılarak adli makamlardan gelen belgeler soruşturma kapsamına dahil edilmiştir. Soruşturmacı tarafından toplanılan deliller değerlendirilme aşamasındadır, yani soruşturma sona erme aşamasındadır. Nihai karar işçi disiplin kurulu kararıyla verilecektir. Üniversitemiz, delillerin tam olarak toplanması ve doğru kararı almak için gerekli iş ve işlemleri eksiksiz yürütmüş, yürütmeye de titizlikle devam etmektedir."