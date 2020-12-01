Hemşirenin yaptığı itiraf dünyayı ayağa kaldırmıştı! Yeni görüntüler paylaştı

Louise Hampton adındaki hemşire geçtiğimiz günlerde işine giderke aracında bir video çekip Facebook'taki hesabından paylaşmıştı. Kısa sürede 1 milyondan fazla kez izlenen video sosyal medyadan kaldırıldı. Dünya basının da büyük yankı bulan açıklamaların sahibi genç kadın işinden kovuldu.

Hampton ''Videoyu yaptığım için işten atılacağımı biliyordum ama umursamadım. Halka yalan söyleyen bir kurumda çalışmak istemedim'' diye konuştu.

Koronavirüs salgını sürecinde çektiği video ile dünyayı hayrete düşüren hemşireden konuyla ilgili bir video daha geldi. O dönemde Londra'nın batısındaki Southall'da Sağlık Danışmanı olarak çalışan 37 yaşındaki Louise Hampton, bu kez de Londra'daki bir hastanede boş Acil Servis'i görüntüledi.

Hampton, geçtiğimiz cuma günü çektiğini iddia ettiği görüntülerden bahsederken, insanların hastanelere gitmeye korktuğu için acil servisin boş olduğunu söyledi.

Çektiği görüntüler hakkında açıklama yapan eski hemşire, "Görüntülerin ne kadar hızlı viral olduğuna inanamadım" dedi ve ekledi: "Videoyu çektiğimde gerçekten çok sinirlenmiştim, çünkü hiçbir şey yapmadan ödül sertifikası verilmiştim" ifadelerini kullandı.

GRİBE YENİ BİR İSİM VERİLDİ İDDİASI

İngiliz Daily Mail gazetesine röportaj veren eski hemşire, doktorların ve diğer sağlık yetkililerinin sessiz kalarak krizi daha da derinleştirdiğini ve "gribe yeni bir isim verdiklerini" ileri sürdü.

Kendisine verilen ödül sertifikasının hastanede yaptıklarından sonra anlamsız olduğunu ifade eden "Sadece ben değil, diğer hemşireler de öyle. Mart ayından beri TikTok'ta dans videoları çekmekten başka bir şey yapmadılar. Ne onlar ne de ben herhangi bir ödül hak etmedik" diye konuştu.

Hemşire şoke eden ifadelerinde, "Sözde pandeminin ilk dört ayında mesleğimdeki en sakin zamanları yaşadım. Videoyu yaptığım için işten atılacağımı biliyordum ama umursamadım. Halka yalan söyleyen bir kurumda çalışmak istemedim" açıklamasında bulundu. İngiliz Daily Mail gazetesine röportaj veren eski hemşire, doktorların ve diğer sağlık yetkililerinin sessiz kalarak krizi daha da derinleştirdiğini ve "gribe yeni bir isim verdiklerini" ileri sürdü.