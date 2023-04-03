Hendrik Mittelstadt kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hendrik Mittelstadt Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hendrik Mittelstadt adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hendrik Mittelstadt Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hendrik Mittelstadt 1 Aralık 1999 tarihinde Marburg şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hendrik Mittelstadt Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Tor-Management yapmaktadır. Hendrik Mittelstadt, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

1.FC Köln II futbol takımında oynamaktadır. 1.FC Köln II takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Hendrik Mittelstadt'nin 1.FC Köln II ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Hendrik Mittelstadt Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hendrik Mittelstadt isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Hendrik Mittelstadt Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hendrik Mittelstadt futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında VfB Marburg U17

1 Temmuz 2015 yılında VfB Marburg U19

1 Temmuz 2016 yılında Braunschw. U19

1 Temmuz 2018 yılında Braunschweig II

1 Temmuz 2019 yılında SC Paderborn II

1 Temmuz 2021 yılında 1.FC Köln II

Hendrik Mittelstadt Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hendrik Mittelstadt şuan 1.FC Köln II takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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