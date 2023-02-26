Henri Perk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Henri Perk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Henri Perk adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Henri Perk Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Henri Perk 14 Ekim 1999 tarihinde Tallinn şehrinde doğmuştur. Estonya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Henri Perk Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Henri Perk, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kalju FC futbol takımında oynamaktadır. Kalju FC takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Henri Perk'nin Kalju FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Henri Perk Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Henri Perk isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Henri Perk Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Henri Perk futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında Kalju Nömme II

1 Ocak 2016 yılında Kalju FC U21

1 Ocak 2017 yılında Kalju FC

1 Ocak 2019 yılında Kalju FC U21

1 Ocak 2020 yılında Kalju FC

Henri Perk Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Henri Perk şuan Kalju FC takımında oynamakta ve 96 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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