Henry Onyekuru kimdir? Nereli ve kaç yaşında? | Henry Onyekuru'nun hayatı

Nijeryalı futbolcu Henry Onyekuru Galatasaray Kulübü'nde farklı dönemlerde bonservisiyle ve kiralık olarak forma giymişti. Şu anda Olympiakos forması giyen futbolcunun hayatı araştırılıyor. Bu bağlamda, Henry Onyekuru kimdir? Nereli ve kaç yaşında? İşte Henry Onyekuru'nun hayatı...

HENRY ONYEKURU KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Henry Onyekuru (ya da tam adıyla Henry Chukwuemeka Onyekuru) 5 Haziran 1997 tarihinde Nijerya'da dünyaya geldi.

23 yaşındaki Nijeryalı millî futbolcu kanat forvet pozisyonunda görev almakta olup Ligue 1 takımlarından Monaco'da forma giydi.

Galatasaray, Monaco forması giyen eski futbolcusu Henry Onyekuru'yu geçtiğimiz yıl satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna katmıştı.

Nijeryalı oyuncu bu sene Yunan ekibi Olympiakos'ta forma giydi.

HENRY ONYEKURU HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

2015-2017 Eupen

2017-2019 Everton

2017-2018 → Anderlecht (kiralık)

2018-2019 → Galatasaray (kiralık)

2019- AS Monaco

2020 → Galatasaray (kiralık)

2021 → Galatasaray (kiralık)

2021 Olimpiakos