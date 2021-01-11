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Henry Onyekuru kimdir? Nereli ve kaç yaşında? | Henry Onyekuru'nun hayatı

Bir dönem Galatasaray'da forma giyen Nijeryalı futbolcu Henry Onyekuru'nun biyografisi merak ediliyor. Peki, Henry Onyekuru kimdir? Nereli ve kaç yaşında? İşte Henry Onyekuru'nun hayatı...

Henry Onyekuru kimdir? Nereli ve kaç yaşında? | Henry Onyekuru'nun hayatı

Nijeryalı futbolcu Henry Onyekuru Galatasaray Kulübü'nde farklı dönemlerde bonservisiyle ve kiralık olarak forma giymişti. Şu anda  Olympiakos forması giyen futbolcunun hayatı araştırılıyor. Bu bağlamda, Henry Onyekuru kimdir? Nereli ve kaç yaşında? İşte Henry Onyekuru'nun hayatı...

Henry Onyekuru kimdir? Nereli ve kaç yaşında? | Henry Onyekuru'nu hayatı

HENRY ONYEKURU KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Henry Onyekuru (ya da tam adıyla Henry Chukwuemeka Onyekuru) 5 Haziran 1997 tarihinde Nijerya'da dünyaya geldi.

23 yaşındaki Nijeryalı millî futbolcu kanat forvet pozisyonunda görev almakta olup Ligue 1 takımlarından Monaco'da forma giydi.

Henry Onyekuru kimdir? Nereli ve kaç yaşında? | Henry Onyekuru'nu hayatı

Galatasaray, Monaco forması giyen eski futbolcusu Henry Onyekuru'yu geçtiğimiz yıl satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna katmıştı.

Nijeryalı oyuncu bu sene Yunan ekibi Olympiakos'ta forma giydi.

Henry Onyekuru kimdir? Nereli ve kaç yaşında? | Henry Onyekuru'nu hayatı

HENRY ONYEKURU HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

2015-2017 Eupen
2017-2019 Everton
2017-2018 → Anderlecht (kiralık)
2018-2019 → Galatasaray (kiralık)
2019- AS Monaco
2020 → Galatasaray (kiralık)
2021   → Galatasaray (kiralık) 
2021    Olimpiakos   

Berkem Temizel
Gece Editörü
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