Henry Onyekuru transferinde mutlu son! Yıldız oyuncunun İstanbul'a geliş tarihi belli oldu...

Ara transfer döneminin başından itibaren Fransız kulübü Monaco ile Onyekuru için pazarlıklarını sürdüren Galatasaray, sonunda mutlu sona ulaştı. Sarı-kırmızılı takıma dönmek için adeta can atan yıldız oyuncu, kulüplerinde anlaşma sağlamasıyla birlikte tekrar Galatasaray forması giyecek. Monaco'nun zorunlu satın alma opsiyonu için yüksek bedeller istemesi transferin gecikmesini sağlasa da, taraflar ortak noktada buluştu.

ZORUNLU OPSİYON YOK, KİRALAMA BEDELİ ÖDENECEK

Hürriyet Gazetesi Galatasaray muhabiri Ali Naci Küçük, Onyekuru transferinde zorunlu satın alma opsiyonunun ortadan kalktığını ve Galatasaray'ın oyuncuyu 250 bin euro karşılığında kiraladığını belirtti. Onyekuru için 5 milyon euroluk bir satın alma opsiyonu kullanılacağı söyleniyor.

Nijeryalı oyuncunun ise Cuma günü İstanbul'a iniş yaparak, bir sonraki hafta oynanacak olan Gaziantep FK maçında kadroda yer alması bekleniyor.

Onyekuru, Galatasaray'da geçen sezon 10 maçta 1 gol, 2 asist üretmiş, Fransız kulübü izin vermeyince yaz sezonu maçlarına çıkamamıştı. Genç oyuncu, 2018-19 sezonunda ise 14 gol, 5 asistle şampiyonlukta büyük pay sahibi olmuştu.