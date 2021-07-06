Hentbol sporcusu olan Merve Akpınar, tüm zorluklara rağmen hayallerinin peşinden koşması ve yaptığı açıklamalarıyla Türkiye'de gündem oldu. Sosyal medyada yayınlanan açıklamalar sonrası birçok spor kulübü Merve'ye destek veren mesajlar paylaştı. Bu kapsamda Merve Akpınar'ın biyografisi ve birçok ayrıntı merak edilmeye başlandı. Peki Hentbol sporcusu Merve Akpınar kimdir? Kaç yaşında, nereli? Ne dedi?

Sen tüm Türkiye’deki kız çocuklarının umudusun. Senin ve cesaret verdiğin tüm kız çocuklarının yanındayız! #MerveAkpınar pic.twitter.com/y5NgB36dUu — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) July 5, 2021

HENTBOL SPORCUSU MERVE AKPINAR KİMDİR? KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Hentbol sporcusu olan Merve Akpınar, Şanlıurfa'da yaşıyor. 13 yaşındaki Merve, hentbol sporuna ilgiliydi, yeteneği federasyon yetkililerinin dikkatini çekince Ankara'ya davet edildi. Şimdi Ankara'da hayallerinin peşinden koşan Merve, hentbolcu olmak için çalışmalarını sürdürüyor.

HENTBOL SPORCUSU MERVE AKPINAR NE DEDİ?

Merve Akpınar, yaşadığı zorluklarını şu cümlelerle anlatıyor:

"İlk başladıklarında sen kızsın, şort giyemezsin. Erkeklerin yanında oynayamazsın. Hep beni dışladılar erkeklere göre. Erkekler o zaman tişört giyiyor, 'Oran buran görünür' dediler. Ben de dedim hayır. Ben niye oynamayayım. Ben o zaman kendime bir söz verdim. Ben kendi köyümün kız çocuklarının kaderini ben kendim değiştireceğim. Bu zamana geldim, kendim dedim,' Hem çalışacağım, hem kendi mesleğimi yapacağım, hem de spora devam edeceğim ki onların o önyargılarını yıkayım. Ondan da hep spora devam ettim, bırakmayı da düşünmüyorum."