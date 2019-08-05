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  3. Henüz 14 yaşındaydı! Lösemi hastalığına yenik düştü!

Henüz 14 yaşındaydı! Lösemi hastalığına yenik düştü!

Kocaeli Dilovası'nda 2 yıldır lösemi hastalığıyla mücadele eden 14 yaşındaki Yusuf İslam Daşdemir hayatını kaybetti.

Henüz 14 yaşındaydı! Lösemi hastalığına yenik düştü!

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde yaşayan 14 yaşındaki Yusuf İslam Daşdemir, 2 yıl önce lösemi hastalığı teşhisiyle tedavi görmeye başlamıştı.

Yusuf İslam Daşdemir, dün Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım ünitesinde hayatını kaybetti.

4 çocuk sahibi Muhacir ve Gönül Daşdemir çifti, Yusuf İslam'ın ölümüyle gözyaşı döktü. Yusuf İslam Daşdemir'in cenazesi bugün Dilovası'nda toprağa verildi.

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