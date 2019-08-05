Henüz 14 yaşındaydı! Lösemi hastalığına yenik düştü!
Kocaeli Dilovası'nda 2 yıldır lösemi hastalığıyla mücadele eden 14 yaşındaki Yusuf İslam Daşdemir hayatını kaybetti.
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde yaşayan 14 yaşındaki Yusuf İslam Daşdemir, 2 yıl önce lösemi hastalığı teşhisiyle tedavi görmeye başlamıştı.
Yusuf İslam Daşdemir, dün Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım ünitesinde hayatını kaybetti.
4 çocuk sahibi Muhacir ve Gönül Daşdemir çifti, Yusuf İslam'ın ölümüyle gözyaşı döktü. Yusuf İslam Daşdemir'in cenazesi bugün Dilovası'nda toprağa verildi.
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