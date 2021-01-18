Hepsi grubunun güzeli Cemre Kemer'in son paylaşımı akılları karıştırdı! Cemre Kemer hamile mi?

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ünlüler arasında yer alan Hepsi grubunun eski solisti Cemre Kemer son paylaşımı ile magazin gündeminde bomba etkisi yarattı.

ir döneme damga vuran 'Hepsi' grubunun solisti Cemre Kemer, bir kaç hafta önce ani bir kararla sevgilisi Emre Medina ile nikah masasın oturmuştu.

Cemre Kemer sevgilisi Emir Medina ile evliliğini sosyal medya hesabından yaptığı dudak dudağa poz ile duyurmuştu.

Cemre Kemer, Instagram hesabından nikahtan çekilen görüntüleri paylaşarak, "Şimdilik fotoğraflarda eksikler çok… Pandemi yüzünden sadece aile olabildi. Canımın yarısı çok dostum yoktu… Cidden kalbimin bir parçası olan çok eksik… Ama havalar güzelleşip kimseyi riske etmeyeceğimiz günleri bekliyoruz ne yapalım? Sağlık her şeyden önce…” demişti.

Kemer, son olarak sosyal medya hesabından takipçileriyle karnının belirginleştiği bir fotoğraf paylaştı. Bu paylaşımın ardından Kemer'in hamile olduğu iddiaları bir anda sosyal medyada gündem oldu.

