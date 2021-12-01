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  3. Her detayı korkunç! Çaptığı genç kızı gece yarısı ölüme terk etti, suçu çalışanına attı!

Her detayı korkunç! Çaptığı genç kızı gece yarısı ölüme terk etti, suçu çalışanına attı!

Uşak’ta ehliyetine el konulan alkollü sürücünün çarptığı genç kız, uzun süre şiddetli yağışın altında kurtarılmayı bekledi. 1 saat sonra vicdana gelen ama buna rağmen suçu çalışanının üzerine atan sürücünün ölüme terk ettiği ağır yaralı olan genç kız, hastanede hayatını kaybetti.

Her detayı korkunç! Çaptığı genç kızı gece yarısı ölüme terk etti, suçu çalışanına attı!

İzmir - Uşak karayolu Gazi Bulvarı'nda su arıtma şirketi işleten Sinan P. (41), kardeşi, çalışanı ve bir arkadaşıyla birlikte alkol aldıktan sonra araçla yola çıktı.

Yağışlı havada hızla seyir halinde olan araç, Gazi Bulvarı'nda ilerlerken yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Hasibe Güven'e çarptı.

GENÇ KIZA ÇARPIP KAÇTI

Çarpmanın etkisiyle yol ortasında bulunan refüje savrulan Hasibe Güven, kanlar içinde yerde kalırken; alkollü olduğu iddia edilen sürücü bir an bile duraksamadan bölgeden kaçtı.

1 SAAT SONRA POLİSİ ARADILAR

Kazadan yaklaşık 1 saat sonra 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunan Sinan P.'nin çalışanı Adem A. (28), maddi hasarlı bir kazaya karıştığını öne sürerek tutanak tutulması için trafik ekibi istedi. Aracı inceleyen Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, camdaki göçük ve kan izlerinden aracın birine çarptığını fark etti. Kazanın gerçekte aracın bulunduğu yerden 1 kilometre geride meydana geldiğini belirleyen polis ekipleri, bölgeye ulaştıklarında refüjde hareketsiz bir şekilde yatan genç kız ile karşılaştı.

Her detayı korkunç! Çaptığı genç kızı gece yarısı ölüme terk etti, suçu çalışanına attı!

HAYATINI KAYBETTİ

Hasibe Güven'in yaşadığını fark eden polislerin destek çağrısı üzerine gelen sağlık görevlileri, nabzı düşük de olsa alınan yaralıyı hastaneye sevk etti. 1,5 saat şiddetli yağış altında yolun ortasında fark edilmeyi bekleyen genç kız, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

SUÇU ÇALIŞANINA ATTI

Kazanın ardından sürücü olduğunu iddia eden Adem A., patronu Sinan P., kardeşi Yusuf P. ve arkadaşları Osman E. gözaltına alındı. Tutarsız ifadelerden şüphelenen polis ekipleri, yapılan çapraz sorgu sonucunda aracı asıl kullananın Adem A. değil, patronu Sinan P'nin olduğu tespit etti. Daha önceden de hakkında 3 kez alkollü araç kullanmaktan işlem yapılan Sinan P.'nin ehliyetine 2028 yılına kadar el konulduğu ve 8 farklı suçtan kaydı olduğu ortaya çıktı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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