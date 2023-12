Her fırtınada paramparça oluyorlar! Ayvalık'ta amatör balıkçılar bakanlığa çağrı yaptı!

Ayvalık'ta 2021 yılının Mayıs ayında yaşanan şiddetli fırtına sonrasında 100'ün üzerinde tekne zarar görmesinin ardından gündeme gelen, Ayvalık Belediyesi ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin hazırladığı projelerin dönemin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu tarafından onaylanarak yatırım programına alındığı iki barınak projesinin halen daha bakanlıkta beklemesi üzüntüyle karşılanıyor.

İklim değişiklikleri nedeniyle her geçen yıl kendisini daha fazla hissettiren olumsuz hava şarları karşısında çaresiz kaldıklarını belirten Ayvalıklı amatör balıkçılarla, gezi tekneleri sahipleri, milyonlarca liralık teknelerine sığınacak bir yer bulamamaktan yakınıyor.

"Ayvalık Sefa Çamlık Mahallesi Büyük Tekne Barınma Alanı" ile "Aliçetinkaya Mahallesi Küçük Tekne Barınma Alanı" isimli projelerin bakanlıktaki tasarruf tedbirleri programına takılmasının kendilerini çaresiz bıraktıklarını belirten amatör balıkçılar, her fırtınada bin bir ekonomik zorluklarla sahip oldukları teknelerinin parçalanarak yok olmasının artık önüne geçilmesini talep ediyorlar.

"Amatör balıkçılar için bir barınağın ya da sığınacak limanın olmaması çok acı bir olaydır"

Ayvalıklı amatör balıkçılardan Yaşar Tın, ilçedeki küçük balıkçı tekne sahiplerinin en büyük sorununun balıkçı barınağının bulunmayışı olduğunu vurgulayarak, "Her fırtınada teknelerimizin batması, sabahlara kadar uykusuz kalıp teknelerde beklemek zorunda kalınmalar oldukça yorucu oluyor. Batan her tekne milli bir servettir. Bizler yetkililerden artık ilgi ve alaka bekliyoruz. Ayvalık gibi güzel bir memlekette bir biz amatör balıkçılar için bir barınağın ya da sığınacak limanın olmaması çok acı bir olaydır. Bildiğim kadarıyla şu an için balıkçı barınaklarıyla ilgili proje hükümet tarafından onaylandığıdır. Ama şu an proje neden beklemede olduğu konusunda herhangi bir fikrim yok. Çünkü herkes bu konuda bir şeyler söylüyor. Ancak bizler, balıkçı barınağının bir an önce yapılmasını istiyoruz" dedi.

"Kendi kendimizin derdine çare bulmaya çalışıyoruz"

Amatör balıkçılardan Zeyit Zincir de, fırtınalar nedeniyle teknesini bağladığı ahşap iskelenin beşinci kez parçalandığını belirterek, "Son fırtınada denizdeydim ve bir ada koyunun kuytu bölgesine güçlükle geçerek 32 saat boyunca teknemde kaldım. Biz Ayvalıklı amatör balıkçılar her sene aynı şeyleri yaşıyoruz. İki yıl önce 21 Mayıs'ta Ayvalık'ta şiddetli fırtınada da teknem zarar görmüştü. Ayvalık'ta bir balıkçı barınağının yapılması için yetkililerden çözüm bulunmasını acilen bekliyoruz. Çaresizce, kendi kendimizin derdine çare bulmaya çalışıyoruz. Yetkililere sesleniyoruz. Lütfen Ayvalık'taki amatör balıkçıların sesini duyun. Fırtına ve olumsuz hava şartlarına karşı teknelerimizi saklayabileceğimiz bir balıkçı barınağı yapılsın. Başka hiçbir beklentimiz yok. Elbirliğiyle bizler de destek olalım. Biz de gidelim o barınak inşaatına bir taş koyalım. Biz de gidelim bir çivi çakalım. Yeter ki başlanılsın bir şeylere" dedi.

Büyük tekne sahipleri de dertli

Ayvalık'ta Yunanistan'ın Midilli Adası ile Ayvalık arasında feribot seferleri düzenleyen bir firmanın sahibi, Ayvalık Belediye Meclis Üyesi ve Aliağa Deniz Ticaret Odası Meclis Üyesi Ali Jale de yaptığı açıklamada, Ayvalık'ta 2021 yılında yaşadığımız büyük fırtınada, irili ufaklı yüze yakın teknenin batmasının ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının da devreye girmesiyle Ayvalık Belediye ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından iki ayrı barınak projesi hazırlandığını hatırlattı.

Projelerin toplam bedeli 15 ila 18 milyon dolar

Biri büyük gezi tekneleri, diğeri ise küçük amatör balıkçı tekneleri olmak üzere iki barınak projesinin hazır olup, imar planlarının da işlendiğini ve bakanlıkça yatırım yapılabilir duruma geldiğini kaydeden Ali Jale, "Şu anda her iki projede devlet yatırımı olarak istenildiği zaman ihaleye çıkarılıp, bu iki proje hayata geçirilebilir. Bu iki barınağın toplam maliyeti 15 ila 18 milyon dolar arasında. Bu barınak projelerinin bir tanesi Ayvalık'ın marina bölgesi yanındaki büyük gemiler için yapılacak 95 teknelik proje, diğeri ise Aliçetinkaya Mahallesi Yunus Emre Parkı sahilinin Gönül Yolu Köprüsü'ne gelmeden önceki kısmında bulunan 8 ile 10 metre arasındaki boylara sahip 250 teknelik küçük balıkçı tekneleri için hazırlanan projedir. Bir tanesinin değeri 13-14 milyon dolar, diğeri ise 3-4 milyon dolar arasındadır. Fakat sanıyorum şu an için devletimizin almış olduğu ekonomik tedbirler nedeniyle bu barınakların yapım aşamaları bir süre ötelenmiş durumda. Ama bizim Ayvalıklı denizciler olarak bu barınaklara çok ciddi bir şekilde ihtiyacımız var" dedi.

"Ayvalık'taki tehlike artık eskisinden çok daha fazlasıyla ortada"

Konunun siyasi bir rant haline gelmemesini dileyen Jale, "Burada denizcinin canı yanıyor. Burada denizci üzülüyor. Burada denizci gecesini gündüzüne katarak gemisinin, teknesinin içinde zoraki zaman geçiriyor malına zarar gelmesin diye. Ben malı da bıraktım bir kenara. Karadeniz'de geçen gün yaşadık, rıhtımın dibinde gemiler batıyor. Yunanistan'ın Midilli açıklarında 14 mürettebatı bulunan 106 metrelik gemi battı. Dünya değişiyor. İklim değişiyor. İklim değişikliği nedeniyle Ayvalık'taki tehlike artık eskisinden çok daha fazlasıyla ortaya çıkıyor. Dolayısıyla buradan tabiri caizse 5 yıldır yaptığım gibi bir kez daha yetkililere yalvarıyorum; Ayvalık'ın en büyük sorunlarından biri olan bu iki projeyi artık rant kapısı olmaktan lütfen çıkarın. Gerekiyorsa bizi hiç işine katmayın. Ama artık bu barınakları yapın. Çünkü artık bu konunun konuşulacak hiçbir tarafı yok. Zira bu iki proje Ayvalık'ın önemli ihtiyacıdır" diye konuştu.