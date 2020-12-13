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Her geçen gün giderek artıyor! Dünyada koronavirüs hasta sayısı 20 milyonu aştı!

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi görenlerin sayısı dünya genelinde 20 milyonu aştı. Türkiye'de etkisi giderek artan koronavirüs salgını dünyada da aynı şekilde bulaş hızını devam ediyor.

Her geçen gün giderek artıyor! Dünyada koronavirüs hasta sayısı 20 milyonu aştı!

Tüm dünyayı etkisi altına alan Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayıları dünya genelinde 20 milyon 5 bin 602'ye ulaştı. 

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Tedavi görenlerin 19 milyon 898 bin 756'sında hastalık belirtileri hafif seyrederken 106 bin 846 hastanın hayati tehlikesi bulunuyor.

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Tedavi altındaki hasta sayısının çoğalması, ülkelerin sağlık sistemleri üzerindeki yükünün giderek arttığını kanıtlıyor.

 Aktif enfekte vaka sayısı en fazla ülke olan ABD'de, tedavi altındaki kişi sayısı 6 milyon 599 bin 959'a yükseldi.

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Tedavisi süren vaka sayısına göre ABD'yi, 2 milyon 131 bin 667 ile Fransa, 729 bin 746 ile Brezilya, 684 bin 848 ile İtalya, 544 bin 578 ile Belçika, 493 bin 437 ile Rusya, 405 bin 335 ile Hindistan ve 376 bin 40 ile Ukrayna, 360 bin 861 ile Hindistan, 340 bin 921 ile Almanya ve 263 bin 483 ile Polonya izledi.

Her geçen gün giderek artıyor! Dünyada koronavirüs hasta sayısı 20 milyonu aştı!

1 MİLYON KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Türkiye'de 12 Aralık itibarıyla 212 bin 45 aktif Kovid-19 vakası bulunurken bunlardan 5 bin 961'ini ağır hastalar oluşturuyor.

Çin'in Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19 virüsü, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak salgına dönüştü. Vaka sayısı 72 milyonu aşarken virüs nedeniyle 1 milyon 611 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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