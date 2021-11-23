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  3. Her saniye, dakika rekor kırıyor! Dolar kuru 13 TL'yi aşarak tüm zamanların rekorunu kırdı! Dolar kuru ne kadar oldu?

Her saniye, dakika rekor kırıyor! Dolar kuru 13 TL'yi aşarak tüm zamanların rekorunu kırdı! Dolar kuru ne kadar oldu?

Ekonomiye yönelik açıklamaların ardından yükselişe geçen dolar kurunun satış fiyatı 13 TL'yi aşarak tüm zamanların rekorunu kırdı.

Her saniye, dakika rekor kırıyor! Dolar kuru 13 TL'yi aşarak tüm zamanların rekorunu kırdı! Dolar kuru ne kadar oldu?

Merkez Bankasının faiz indirimi sonrası yükselişini sürdüren dolar kuru, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamaların ardından yükselişine devam etti. Serbest piyasada açılışta 11,4230 liradan satılan dolar kuru saat 14.36 itibarıyla 12,5177 liradan satılıyor, 12,5066 TL'den ise alınıyor. Dolar kuru yeni günde yüzde 9,48 oranında artış gösterdi.

Her saniye, dakika rekor kırıyor! Dolar kuru 12,50 TL'yi aştı! Dolar kuru ne kadar oldu?

Artışın sürdüğü dolar kuru saat 16.00 itibarıyla yüzde 15,19 oranında değişim göstererek 13,0017 TL'den alınıyor, 13,1390 TL'den satılıyor. Euro kuru ise 14,5367 TL'den alınıyor, 14,6257 TL'den satılıyor. 

23 KASIM 2021 SALI SERBEST PİYASA GÜNCEL DÖVİZ KURU ALIŞ- SATIŞ FİYATLARI

23 Kasım 2021 Salı gününde döviz kurlarının serbest piyasadaki alış ve satış fiyatlarını haberimizden görebilirsiniz. Fiyatlar saat 16.00 itibariyle aşağıdaki gibidir. 

     ALIŞ  SATIŞ
ABD Doları   13,001713,1390
Avro         14,536714,6257
Sterlin         17,176717,3332
İsviçre Frangı    13,834613,9138
Japon Yeni     0,11400,1109
S. Arabistan Riyali 3,35283,3696

Not: Fiyatlar gün içinde değişime uğramaktadır. (Veriler Bigpara'dan alınmıştır)

Döviz kurlarındaki son durumu görmek için tıklayınız

Her saniye, dakika rekor kırıyor! Dolar kuru 12,50 TL'yi aştı! Dolar kuru ne kadar oldu? Her saniye, dakika rekor kırıyor! Dolar kuru 12,50 TL'yi aştı! Dolar kuru ne kadar oldu?

Tayfun Altuntaş
Editör
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