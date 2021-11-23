Her saniye, dakika rekor kırıyor! Dolar kuru 13 TL'yi aşarak tüm zamanların rekorunu kırdı! Dolar kuru ne kadar oldu? Ekonomiye yönelik açıklamaların ardından yükselişe geçen dolar kurunun satış fiyatı 13 TL'yi aşarak tüm zamanların rekorunu kırdı.

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Merkez Bankasının faiz indirimi sonrası yükselişini sürdüren dolar kuru, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamaların ardından yükselişine devam etti. Serbest piyasada açılışta 11,4230 liradan satılan dolar kuru saat 14.36 itibarıyla 12,5177 liradan satılıyor, 12,5066 TL'den ise alınıyor. Dolar kuru yeni günde yüzde 9,48 oranında artış gösterdi. Artışın sürdüğü dolar kuru saat 16.00 itibarıyla yüzde 15,19 oranında değişim göstererek 13,0017 TL'den alınıyor, 13,1390 TL'den satılıyor. Euro kuru ise 14,5367 TL'den alınıyor, 14,6257 TL'den satılıyor. 23 KASIM 2021 SALI SERBEST PİYASA GÜNCEL DÖVİZ KURU ALIŞ- SATIŞ FİYATLARI 23 Kasım 2021 Salı gününde döviz kurlarının serbest piyasadaki alış ve satış fiyatlarını haberimizden görebilirsiniz. Fiyatlar saat 16.00 itibariyle aşağıdaki gibidir. ALIŞ SATIŞ ABD Doları 13,0017 13,1390 Avro 14,5367 14,6257 Sterlin 17,1767 17,3332 İsviçre Frangı 13,8346 13,9138 Japon Yeni 0,1140 0,1109 S. Arabistan Riyali 3,3528 3,3696 Not: Fiyatlar gün içinde değişime uğramaktadır. (Veriler Bigpara'dan alınmıştır) Döviz kurlarındaki son durumu görmek için tıklayınız Tayfun Altuntaş Editör euro kuru